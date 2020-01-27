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影／馬防部賀歲短片「馬上出發」 中將指揮官親自獻唱

2020-01-27 15:47聯合報 記者程嘉文／即時報導

陸軍馬防部今年春節推出一支賀年MV短片，由馬防部指揮官章元勳中將親自演唱主題曲「馬上出發」，搭配馬防部守軍的實彈操演，另外還有官兵團康與社團活動、參與馬祖馬拉松等畫面。

「馬上出發」的作詞者蘇麗娟，女兒Dora在10歲時罹患癌症，儘管始終維持樂觀努力，仍然在5年後去世。不同於許多癌症去世兒童的父母，再也不願踏入「傷心地」，蘇麗娟繼續在榮總收治癌症兒童的九三病房擔任志工，與其他幾位也失去孩子的媽媽們組成「走唱四人組」，繼續用音樂撫慰人心。

她也將陪同女兒抗癌、走出喪女之痛、經歷信仰重生，以及下半生要為愛而活的真實告白，寫成《93奇蹟－Dora給我們的生命禮物》一書，風行一時。

蘇麗娟在臉書透露，去年11月應邀到馬祖演講，章元勳指揮官與當時的政戰主任辜麗都都深受感動，也因此促成馬防部將自己寫詞的「馬上出發」拍成短片。

她也用對女兒說話的口吻，提及自從8年前出書後接受「莒光園地」訪問，這些年多次應邀到軍中分享「愛與勇氣，生命無懼」的故事，每次都覺得很親切。「因為媽咪一直認為，妳和媽咪 就像在戰場上並肩作戰的軍人。而今，妳光榮退伍，媽咪仍留在戰場。雖然，少了併肩作戰的妳，但放心，媽咪仍會繼續勇往直前，打完在世上美好的一仗….」

馬防部官兵賀歲。圖/擷自馬防部「馬上出發」MV
馬防部官兵賀歲。圖/擷自馬防部「馬上出發」MV
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馬防部官兵執行重砲實彈射擊。圖/擷自馬防部「馬上出發」MV
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馬防部指揮官章元勳中將。記者程嘉文/攝影
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馬祖莒光園地軍人春節

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