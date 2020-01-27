二代雲豹迫砲系統實彈射擊首曝光 將進化為獵豹砲車

國軍二代雲豹甲車以迫擊砲車的形態，月前完成陸軍戰術測試，同時進行實彈射擊，1分鐘可射擊30發以上，未來將陸續汰換機械化步兵旅CM22 120公厘迫擊砲車及CM23 81公厘迫擊砲車。

編號M2樣車的二代雲豹甲車，上月自南投集集板運至宜蘭大福兵試場，進行車裝81迫砲系統實彈試射，畫面首度曝光。軍備局披露，二代雲豹迫砲車在兵試場進行全系統迫砲射擊測試，迫擊砲系統於開艙後可實施順向、逆向及最大360度的迴旋，速率為每秒20度以下；最大射程達6000公尺，最高射速達每分鐘30發以上。

國防部軍備局表示，國防部自106年建案執行輪型迫砲車新式底盤研發，108年5月完成M2樣車研發測評，9月起執行128項作戰測評，測試輪型的二代雲豹與傳統履帶甲車所能通過的溪河床或沙地等特殊地形；並確認7.62公厘遙控槍塔自動運轉模式。戰術測評已於去年12月底完成，將進行缺失改進。

軍備局表示，二代雲豹M2樣車可搭載迫砲形式，可由單一口徑，更新為可模組更換81/120公厘等2種口徑迫擊砲。新型迫砲系統以電控伺服自動驅動，速度快、精度高；採定位定向系統及彈道計算機，自動解算及驅動定位，搭配「無人機火砲前觀系統」，將能提升首發命中率；系統同時採用新型制退復進機，可有效降低射擊後座力，系統可維持較高妥善率。

而對於M2樣車，軍備局說，新車比國軍現役雲豹甲車，計有「外觀設計」、「轉向系統」、「承載系統」及「環周影像」等14項研改。外觀設計上由兩側垂直型精進為流線型，加強避彈性能，有效減少被偵測率，提升戰場存活率；轉向系統則由11公尺縮減至9公尺，增加操作靈活度；承載系統則由彈簧型式精進為可調液氣式避震器，能因應地形狀況調整高度，增加越野能力及射擊穩定度。尤其車輛新增環周影像360度功能，提供車長與駕駛掌握全車日夜間觀測周邊狀況。