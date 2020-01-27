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SPIE完成！海巡特勤隊「飛天」反恐戰技近距曝光

2020-01-27 14:26聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

海巡特勤隊月前完成直升機快速撤離訓練，特技般的驚險戰技，使特勤隊員具備在海上不同船隻間進行快速轉換的能力，訓練實況首度曝光。

海岸巡防署原有洋、岸兩支甲種特勤隊，經組織改造後合併，統一納編在偵防分署下專責反恐、反劫船等任務。海巡特勤隊目前編制75人，現員數則為66人，軍警比例為9：2。除海上反恐任務外，海巡署從去年開始，也要求特勤隊接受城鎮作戰和狙擊等專精訓練，強化特勤隊各項射擊、戰技及陸上反恐能力。特勤隊月前實施直升機快速撤離訓練，被民眾目擊多人在高空中吊掛在繩索上機動，相當驚險，在網路社群中熱議。

偵防分署表示，直升機快速撤離，又稱特種巡邏介入與撤離（SPIE），是直升機利用特製繩索。在不落地的情況下進行人員運輸，具有機動性高、不受地形限制等優勢，為現今多國特種部隊所使用的戰術。因應國際恐怖攻擊型態更迭，直升機快速撤離可於多點攻擊活動中，有利人員於短時間內快速轉換任務目標區，投入支援。

偵防分署表示，由於海巡署特勤隊主要職責為執行海上反恐、反劫持任務，巡防艦艇若無直升機甲板可供起降。如須快速轉換任務目標區時，可使用直升機快速撤離，大幅縮短人員載運時間，爭取時效遂行任務，有效提升機動打擊能量。

偵防分署指出，海巡特勤隊於108年3月開始與內政部空中勤務總隊實施組合訓練，利用直升機短程吊運的方式，實施直升機快速撤離訓練，也是國內第一個於海上操作此課目的單位。而直升機快速撤離是一項危險性極高的操作項目，除需要特勤隊員過人的膽識及直升機駕駛高超、熟練的技術外，更仰賴特勤隊員與機組人員不斷地相互組合訓練，建立彼此默契，才能安全完成這項操作課目。

海巡特勤隊月前完成直升機快速撤離訓練，特技般的驚險戰技，將使特勤隊員具備在海上不...
海巡特勤隊月前完成直升機快速撤離訓練，特技般的驚險戰技，將使特勤隊員具備在海上不同船隻間進行快速轉換的能力。圖/偵防分署提供
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海巡特勤隊月前完成直升機快速撤離訓練，特技般的驚險戰技，將使特勤隊員具備在海上不...
海巡特勤隊月前完成直升機快速撤離訓練，特技般的驚險戰技，將使特勤隊員具備在海上不同船隻間進行快速轉換的能力。圖/偵防分署提供
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海巡特勤隊月前完成直升機快速撤離訓練，特技般的驚險戰技，將使特勤隊員具備在海上不同船隻間進行快速轉換的能力。圖/偵防分署提供
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海巡特勤隊月前完成直升機快速撤離訓練，特技般的驚險戰技，將使特勤隊員具備在海上不同船隻間進行快速轉換的能力。圖/偵防分署提供
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直升機海巡署反恐

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