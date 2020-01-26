親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
武漢肺炎疫情增
武漢肺炎傷產業
國民黨大敗檢討
政治
軍事
綜合

4年前訂的目標達標了！羅智強宣布參選2022台北市長

大陸專家：武漢肺炎是一種全新的病毒

2020-01-26 13:52聯合報 記者陳言喬／即時報導

大陸疾控中心病毒病所應急技術中心主任譚文傑26日表示，目前他們已經得到了幾十個早期患者的新型冠狀病毒全基因組序列，發現新型冠狀病毒和SARS在進化上離得比較近，相當於SARS的遠房親戚，「但我們認為，這次發現的新型病毒不是網上傳言的SARS的進化版，是一種全新的病毒。」

譚文傑稱，「我們發現，新型病毒和在浙江舟山的一種蝙蝠身上的冠狀病毒有90％的相似性，國外也有研究聲稱找到另一種蝙蝠攜帶的冠狀病毒與這個病毒相似性達到96％，但即使同源性這麼高，也不能認定新型冠狀病毒就來自這種蝙蝠。

大陸專家稱，武漢新型冠狀病毒不是SARS的進化版。（北京日報）
大陸專家稱，武漢新型冠狀病毒不是SARS的進化版。（北京日報）
分享

蝙蝠SARS患者

延伸閱讀

美國駐武漢總領館人員撤離 陸外交部：將協助

防社區傳染 陸官方要求：自武漢來的應登記居家...

整理包／武漢肺炎疫情警報 陸各地最新狀況＆因...

武漢肺炎患者變非典型 柯文哲建議開專家會議防...

相關新聞

國防部賀年短片 強調軍人的年味就是讓國人安心

2020-01-25 15:36

武嶺求生大挑戰 陸軍高山救難兵靠這個度過急凍暗夜

2020-01-24 05:03

國造雷射標定儀尚未通過陸軍戰測？ 立院要國防部說明

2020-01-24 03:22

天弓3型發射車意外燒毀 中科院已向廠商索賠

2020-01-24 03:19

共機長航 大選後首度威懾我空防

2020-01-24 00:12

助黑鷹殉職者家人走出悲痛 心理師:陪伴關懷提供協助

2020-01-04 10:24

黑鷹黑盒子下載完成 明早送國防部最後研判

2020-01-03 18:50

黑鷹失事女記者求援 雪羊籲勿用Line定位易失準

2020-01-02 21:08

熱門文章

舞小姐坐檯後也不適 就醫才揭台商染武漢肺炎還上舞廳

2020-01-25 17:23

衛福部公布武漢肺炎個案行程 曾赴高雄舞廳籲舞客主動聯繫

2020-01-25 14:31

重罰30萬！不敢講曾去舞廳跳舞 確診台商成首例開罰者

2020-01-25 16:10

整理包／武漢肺炎全球確診破2000例釀56死！韓確診第3例

2020-01-26 11:46

武漢肺炎防疫 韓國瑜宣布高市提升為一級開設

2020-01-25 22:48

武漢團被要求提前離台 情緒失控團員在桃機向媒體叫囂

2020-01-25 15:32

武漢肺炎入侵 韓國瑜銷假回高雄坐鎮

2020-01-25 20:39

武漢醫生：疫情剛開始 整個不讓說

2020-01-25 14:57

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top