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採購新統帥閱兵車遭質疑 憲兵改採購勤務前導車

2020-01-26 11:41聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

憲兵指揮部今年（109）原編列992萬5000元預算籌購可供統帥作為閱兵車用途的...
憲兵指揮部今年（109）原編列992萬5000元預算籌購可供統帥作為閱兵車用途的「警備巡邏敞篷車」，計畫取代現有老舊敞篷前導車。圖/本報系資料照
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憲兵指揮部今年（109）原編列992萬5000元預算籌購可供統帥作為閱兵車用途的「警備巡邏敞篷車」，計畫取代現有老舊敞篷前導車，但立法院質疑其他國家大型慶典均有使用天窗型車款的案例，且近年產製敞篷車商源較少，國防部是否仍要購買敞篷型車輛有待商榷。憲指部日前公告標案，不再堅持採購敞篷車，改招標採購「勤務前導車」，預計2月4日開標。

國防部109年度預算案編列992萬5000元，籌購用於執行統帥閱兵等任務的3輛警備巡邏敞篷車。憲兵指揮部曾表示，此舉除可減輕維保負荷並汰換老舊設備外，可有效提升憲指部引導外賓、國慶展演及統帥閱兵等任務的安全性。

但國民黨立委馬文君、呂玉玲、江啟臣等人提案，國防部憲兵指揮部籌購「警備巡邏敞篷車」預算編列992萬5000元，但參考其他國家大型慶典均有使用天窗型車款的案例，且近年產製敞篷車商源較少，國防部是否仍要購買敞篷型車輛有待商榷。

立院因此決議，針對國防部憲兵指揮部第 5 目「一般裝備」項下「一般武器及戰備支援裝備購製」中「業務費」的「軍事裝備及設施」預算編列3億9875萬8000元，凍結100萬元，待國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

因應立法院決議，憲指部日前公告以日前公告以990萬元預算，改招標採購「勤務前導車」，預計2月4日開標。

憲指部日前公告以日前公告以990萬元預算，改招標採購「勤務前導車」，預計2月4日...
憲指部日前公告以日前公告以990萬元預算，改招標採購「勤務前導車」，預計2月4日開標。圖/取自政府採購公告網頁
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