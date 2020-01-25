國防部賀年短片 強調軍人的年味就是讓國人安心

相關新聞
武嶺求生大挑戰 陸軍高山救難兵靠這個度過急凍暗夜2020-01-24 05:03
國造雷射標定儀尚未通過陸軍戰測？ 立院要國防部說明2020-01-24 03:22
天弓3型發射車意外燒毀 中科院已向廠商索賠2020-01-24 03:19
共機長航 大選後首度威懾我空防2020-01-24 00:12
共機遠海長航訓練挑釁空防 國防部：嚴密掌握2020-01-23 13:32
陸軍「少康大餅」鹹香引垂涎 三光秘技大公開2020-01-23 12:35
弓3飛彈車燒毀？ 換裝預算遭立法院凍結2020-01-23 11:39
國防部每年周遊列國考察後備動員 立法院今年凍結預算2020-01-23 11:39
國軍出國旅遊須強制跟團 立法院建議開放自由行2020-01-23 11:39
助黑鷹殉職者家人走出悲痛 心理師:陪伴關懷提供協助2020-01-04 10:24
黑鷹黑盒子下載完成 明早送國防部最後研判2020-01-03 18:50
黑鷹失事女記者求援 雪羊籲勿用Line定位易失準2020-01-02 21:08
熱門文章
武漢肺炎疫情擴散！我新增2確診案例 要求湖北團統統離境2020-01-24 19:46
整理包／武漢肺炎陸確診暴增至1287例釀41死！馬來西亞3人確診2020-01-25 14:55
大陸第一例！醫護人員染武漢肺炎今早過世2020-01-25 09:45
衛福部公布武漢肺炎個案行程 曾赴高雄舞廳籲舞客主動聯繫2020-01-25 14:31
僅剩西藏未淪陷！大陸武漢肺炎確診例暴增至1,287例、41死2020-01-25 08:25
嘉義武漢台商返台發燒 隔離治療檢驗中2020-01-24 17:57
重罰30萬！不敢講曾去舞廳跳舞 確診台商成首例開罰者2020-01-25 16:10
影／大陸武漢肺炎確診病例逼近900例 出動解放軍支援防疫2020-01-25 00:08
法國乘客搭上返家末班機 形容武漢如死城2020-01-25 09:35
蔡英文出席公開活動未戴口罩 馬英九：她應該檢討2020-01-25 09:21
大陸全面取消旅行團 台灣旅行業損失「史上最慘重」2020-01-24 17:50
法國宣布兩名確診病例 武漢肺炎進入歐洲2020-01-25 06:05
武漢肺炎確診陸客遊程未公布 網友恐慌：如何自主管理？2020-01-24 22:20
蔡英文、馬英九法鼓山敲鐘活動 馬戴口罩、2人無互動2020-01-25 01:16
陸全面暫停旅遊團 旅宿業者嘆：武漢肺炎比金融風暴還可怕2020-01-24 17:26
刺胳針：武漢肺炎死亡率達15％ 發燒度數37.3度以上可篩98%患者2020-01-25 12:04
中國疾控中心專家：武漢封城效果 5-10日見分曉2020-01-25 08:39
武漢醫生：疫情剛開始 整個不讓說2020-01-25 14:57
馬英九批蔡英文沒戴口罩 府：沒一定要戴，別冒充專家2020-01-25 10:22
武漢肺炎台已3例 柯文哲教這兩招比減少去公共場所實際2020-01-25 12:09
台灣赴大陸旅行團全取消！可樂旅遊宣布不出團且退費2020-01-24 16:57
江啟臣明將宣布參選國民黨主席 江：改革不是改假的2020-01-24 22:14
「最近才來查過」海鮮市場繼續偷賣野味 老闆嘆：錢還是要賺2020-01-25 12:06
350中國團、6375人仍趴趴走 觀光局要求月底前統統返陸2020-01-25 15:24
上海專家：抗愛滋病藥物能有效治療武漢肺炎2020-01-24 19:30
第二次篩檢為陰性 台東婦人疑似感染武漢肺炎排除2020-01-24 17:25
最新研究稱 新型冠状病毒自然宿主很可能就是蝙蝠2020-01-25 10:23
地方隱匿疫情 CNN評論：習近平領導曝缺失2020-01-24 22:20
武漢團被要求提前離台 情緒失控團員在桃機向媒體叫囂2020-01-25 15:32
武漢肺炎肆虐 醫護人員彈盡援絕瀕臨崩潰2020-01-25 13:48
武漢肺炎蔓延／台旅遊團禁赴陸 退費原則看這裡2020-01-24 19:02
澳洲確診首例武漢肺炎患者 華裔男曾去過武漢2020-01-25 10:04
武漢肺炎傳出最小病患 廣西2歲女童確診感染2020-01-25 11:25
台灣全取消赴大陸旅遊團！旅行社退費、中止時間一覽表2020-01-24 19:18
哀！湖北傳出第一例醫生疑似因感染武漢肺炎死亡2020-01-25 09:59
湖北除夕暴增180例武漢肺炎病例 新增死亡15例2020-01-25 07:17
馬英九鼠年春聯 淘寶網一張叫價台幣1308元2020-01-24 20:36
影／宣布參選國民黨主席 江啟臣：翻轉國民黨的民間聲望2020-01-25 10:23
武漢肺炎疫情燒 蔡正元：台灣對美國流感也不能無所謂2020-01-24 19:08
武漢肺炎疫情失控 大陸停掉境資外所有旅遊團和機加酒2020-01-24 17:36
留言