國防部賀年短片 強調軍人的年味就是讓國人安心

國防部在大年初一發布賀歲短片，強調國軍戰備照常，可以守護全體國民安全。 圖／軍聞社 分享 facebook 今天是庚子年的大年初一，國防部發布一支賀歲短片。內容強調對軍人來說，年味，就是戰備，是責任，是承諾，是堅守崗位，是傳達的是「安心」、「守護」的心意。

國防部發布的短片名為「軍人的年味，是安全的味道」，內容包括各部隊春節戰備執勤的實況，強調「國軍英勇站前線，國人歡喜過好年」的意涵。國防部強調，國防安全沒有假期。對於台海當面相關動態，國軍保持嚴密掌握，絕對有信心與能力，實現保家衛國的決心與承諾。官兵將在各自的崗位上戮力以赴、善盡職責，為國人守護幸福與安全。

影片最後提到，國軍全體官兵祝福國人新春愉快，在鼠年中有「鼠」不盡的收穫、「鼠」不盡的笑容、「鼠」不盡的幸福美滿；攜手同行，守護美麗的家園。