陸媒：武漢醫生估計最終感染人數將逾6000人

大陸武漢肺炎疫情快速蔓延，疫情重災區武漢23日上午10時「封城」防疫，湖北其7個區也陸續宣布交通封鎖防疫情擴散。大陸財新網指出，除了已確診的500多個病例，當地還有近3000人接受醫學觀察，多名武漢當地醫生估計的此次疫情的感染人數最終有可能超6000人。

據湖北省衛健委通報，截至1月23日24時，該省累計確診新型冠狀病毒感染病例549例。這個報告人數超過10天前通報的10倍。省內在接受醫學觀察的達2776人。

大陸財新網指出，確診新型冠狀病毒肺炎的報告逐日攀升，病毒跨越省界、國界，公眾緊張升級。在疫情起源地武漢，多名當地重要醫院的醫生表示，他們估計此次疫情的感染者人數，最終有可能超過6000人。

「目前全市發熱患者增多趨勢明顯，確實存在發熱門診就診排長隊、留觀床位緊張的現象。」1月23日，武漢衛健委發布資訊稱，市指揮部緊急研究決定，徵用相關醫院作為發熱患者定點診療醫院。

財新網引述武漢市三甲醫院醫生表示，他近日曾在辦公室統計全天的病例情況，急診患者拍CT中，有上百人查出疑似「武漢肺炎」病症，占胸部CT檢查人數的七成。「當我數到100個的時候，按滑鼠的手都開始發抖了。病人數量級每天都在增長。」該醫生哽咽，這僅是一家醫院的急診情況。