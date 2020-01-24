湖北7地「封城」 全省延後開學、旅行社暫停經營

面對來勢洶洶的新型冠狀病毒肺炎疫情，湖北省採取前所未有的嚴厲防疫措施。根據大陸《財新網》訊息，繼武漢之後，23日當天，湖北至少又有鄂州、黃岡等6個地區也宣布封城。此外，湖北省肺炎疫情防控指揮部也發布通告，要求湖北全省學校推遲開學時間、旅行社暫停經營、黨政機關出差取消。

另，大陸財政部23日也宣布，按照大陸國務院部署，財政部緊急下撥湖北省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控補助資金人民幣10億元（約新台幣43億元），支援湖北省開展疫情防控相關工作。

根據財新網整理湖北各地封城的情況如下：

武漢：23日10時起，武漢市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；機場、火車站離漢通道暫時關閉。

鄂州：23日11時20分起，鄂州市鐵路車站通道暫時關閉。

仙桃：23日17時前，市內所有公車、渡船，包括農村客運車全部停運；市內高速出口、火車站體溫檢測排查點全部設置到位。

枝江：23日17時起，城際公車、鄉村客運車輛一律停止運行，全市除超市、醫院、農貿市場、加油站、嬰幼用品店、藥店正常營業以外，其他經營性場所一律暫停營業，關停休市。

潛江：23日22時起，潛江市所有市際以上長途客運班線、農村客運班線、旅遊包車、城市公交、掃墓公交專線及王拐渡口暫停營運。

黃岡：23日24時起，黃岡市區公交、長途客運暫停運營；城鐵站、火車站離開黃岡市區通道暫時關閉。

赤壁：24日0時起，赤壁市城市公交、農村客運、省縣級客運暫停運營。