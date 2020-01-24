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武漢肺炎蔓延！大陸確診病例達830例 死亡人數25人

湖北7地「封城」 全省延後開學、旅行社暫停經營

2020-01-24 10:09聯合報 記者林則宏／即時報導

面對來勢洶洶的新型冠狀病毒肺炎疫情，湖北省採取前所未有的嚴厲防疫措施。根據大陸《財新網》訊息，繼武漢之後，23日當天，湖北至少又有鄂州、黃岡等6個地區也宣布封城。此外，湖北省肺炎疫情防控指揮部也發布通告，要求湖北全省學校推遲開學時間、旅行社暫停經營、黨政機關出差取消。

另，大陸財政部23日也宣布，按照大陸國務院部署，財政部緊急下撥湖北省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控補助資金人民幣10億元（約新台幣43億元），支援湖北省開展疫情防控相關工作。

根據財新網整理湖北各地封城的情況如下：

武漢：23日10時起，武漢市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；機場、火車站離漢通道暫時關閉。

鄂州：23日11時20分起，鄂州市鐵路車站通道暫時關閉。

仙桃：23日17時前，市內所有公車、渡船，包括農村客運車全部停運；市內高速出口、火車站體溫檢測排查點全部設置到位。

枝江：23日17時起，城際公車、鄉村客運車輛一律停止運行，全市除超市、醫院、農貿市場、加油站、嬰幼用品店、藥店正常營業以外，其他經營性場所一律暫停營業，關停休市。

潛江：23日22時起，潛江市所有市際以上長途客運班線、農村客運班線、旅遊包車、城市公交、掃墓公交專線及王拐渡口暫停營運。

黃岡：23日24時起，黃岡市區公交、長途客運暫停運營；城鐵站、火車站離開黃岡市區通道暫時關閉。

赤壁：24日0時起，赤壁市城市公交、農村客運、省縣級客運暫停運營。

湖北省肺炎疫情防控指揮部最新通告指出：全省旅行社從即日起暫停經營活動，不再組團收客；已經組團的一律取消或延期。省內大專院校、中小學、幼稚園推遲開學時間。省內黨政機關、企事業單位、駐軍及武警部隊所屬人員出差取消。各地招商引資活動一律暫停。省內進出武漢的客運航班、旅客列車、客運汽車、客輪一律暫時停運。

武漢已於23日10時起「封城」，圖為高鐵武漢站23日景象。（取自中新網）
武漢已於23日10時起「封城」，圖為高鐵武漢站23日景象。（取自中新網）
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