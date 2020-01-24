武嶺求生大挑戰 陸軍高山救難兵靠這個度過急凍暗夜

陸軍特戰訓練中心有32名學員在合歡山區的武嶺營區周邊接受「108年高寒地救援訓練班」訓練，中華民國陸軍官方臉書粉絲專頁昨天披露，學員帶著少量糧食，在山間野外求生，夜半則以塑膠材質的「求生袋」露宿箭竹叢，在近零度的環境下幾難以入睡。但軍方小編建議網友，這項裝備登山必備，可避免失溫。

上週四、五武嶺寒流降雪後，白天氣溫最高4度，夜間氣溫負2度，在積雪尚未融化、體感溫度約僅0度的環境，32名來自特戰訓練中心、特戰指揮部及花東地區防衛指揮部的官兵，每天背負30至40公斤的裝備，在海拔3110公尺、含氧量只有平地三分之二的山區內接受「特殊地形環境通過」、「山寒地野戰求生」、「方向判定與方位維持」、「地圖判讀與要圖調製」、「特殊地形救援訓練」及「救援裝備使用」等高寒地救援訓練。

陸軍透過臉書粉絲專頁指出，高山救援任務，隊員在接觸傷患前，除不能山路挑戰外，所有補給品與器材也背負在身上山，一方面要在最快的時間接觸傷患，另一方面又要維持搜救人員自身安全，達到「救人前必先自救」的目標；這就是高寒地救援訓練班四天三夜的「野外求生訓練」課程。

在野外求生訓練中，學員一組4員，4天內攜帶限量食材，維持基本生存條件，包括3顆芭樂、2罐豬肉罐頭、1把青菜、1包國軍口糧、些許蒜頭、薑、鹽、2公升水等。「多帶一樣食材就直接退訓」，不足就得運用「飲食管理」、「識別植物」、「取火及取水技巧」等技能。

粉絲專頁披露，在訓練的第三天晚上，學員利用周遭箭竹叢避風，將自己包在「求生袋」內，挖一個小洞呼吸，雖然袋子僅有薄層，卻能保留住體溫。學員指出，這個夜晚很難熬，幾乎每幾分鐘就會醒來一次，除了要將求生袋內的水滴擦掉避免衣物受潮，當然還有寒冷難受無法入睡，但這是等待救援、保持體溫及維持生命的唯一方法。