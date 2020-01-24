國造雷射標定儀尚未通過陸軍戰測？ 立院要國防部說明

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陸軍航特部預定將耗資1億7124萬餘元，陸續向中科院採購15套自製「雷射標定儀」，讓特戰部隊在各作戰區執行敵後作戰偵蒐時，標定敵軍高價戰術目標，為空軍與陸航的雷射導引彈藥進行導引任務；標定儀經測試雖已兩度成功為AH-64E攻擊直升機的地獄火飛彈進行遠距導引任務，並命中目標，但立法院卻披露裝備尚未通過陸軍戰術鑑測，因此凍結預算要求國防部說明。

立法院財政委員會日前彙總完成「中華民國109年度中央政府總預算案」審查總報告，國民黨立委呂玉玲、馬文君、江啟臣提案指出，國防部陸軍司令部預算案第5目「一般裝備」項下「一般武器及戰備支援裝備購製」採購「雷射標定儀」案，編列4552萬8000元。

提案進一步指出，查陸軍此案委託國家中山科學研究院研製，但相關研製裝備尚未通過初次測評，恐影響建置進度，因此凍結100萬元，待國防部就陸軍司令部檢整相關說明，向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。