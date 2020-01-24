天弓3型發射車意外燒毀 中科院已向廠商索賠

空軍防空暨飛彈指揮部換裝天弓3型防空飛彈過程中，一輛發射車因零件因素發生燒毀事件，立法院因此凍結部分預算。提案的國民黨立委馬文君昨天表示，中科院針對此案已於去年底辦理相關索賠事宜，同時制定避免指定廠商採購的方法，如今陸軍也將向中科院採購相關裝備，她提醒，軍種與中科院必須有因應作為，防止類案再生。

立法院財政委員會日前彙總完成「中華民國109年度中央政府總預算案」審查總報告，國民黨立委馬文君、呂玉玲、江啟臣提案披露，空軍「陸基防空飛彈系統車」發生燒毀事件，至今未完成索賠及全項裝備招修，空軍未積極杜絕維安事故並保障權益，放任承製方卸責，虛擲預算。提案決議，針對國防部空軍司令部第5目「一般裝備」項下「一般武器及戰備支援裝備購製」中「業務費」預算編列244億2290萬9千元，凍結9000萬元，待國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

馬文君表示，中科院針對此案雖已向廠商索賠，但還沒有結果，如今陸軍將進一步向中科院採購相關裝備，未見有因應作為。

陸軍今年起將耗資143億元，以「獵隼專案」為名採購中科院研發製造的陸射天劍二型飛彈，作為新一代野戰防空火力，全案將於115年完成，預計將優先汰換南台灣8軍團所使用的檞樹飛彈。