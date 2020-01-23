選後首次 共機遠海長航訓練挑釁我空防

國防部昨日表示，中共空警500、轟6等型機，上午由中國大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽航向西太平洋，進行遠海長航訓練活動後，循原航線飛返駐地。圖為轟6。 圖／日本防衛省統合幕僚監部 分享 facebook

國防部昨日表示，中共空警500、轟6等型機，上午由中國大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽航向西太平洋，進行遠海長航訓練活動後，循原航線飛返駐地，這是今年國防部首度披露共機動態，也是台灣總統大選後共機首度挑釁我空防。

去年（2019）1月24日，共軍同樣由空警500、轟6等各型機多架編隊，循同一航線出海並返航。昨天共機出海行動，研判是例行訓練任務。

中共「空警-500」也稱為高新10號，搭配轟6出海，擔任空中警戒及指揮控制任務。

按國防部公布資訊，共軍戰機去年遠海長航批次，集中在1月份，當時曾有3天内兩度繞台的舉措，操演經我方發布監控資訊，分别有1月22日、24日、2月27日、4月15日等，台灣進入總統大選階段後，相關資訊沈寂，直至國防部今日再度主動披露。

國防部指出，國軍對於台海及區域安全情勢，與當面共軍演訓、機艦動態等，均能運用聯合情、監、偵系統，嚴密掌握，即時應處。

國防部強調「國防安全無假期」，國軍依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，三軍戰備部隊均按戰備規定，堅守崗位，保持高度警覺，以確保台海安全與區域穩定，使民眾能夠安心歡度春節，籲請國人放心。