共機遠海長航訓練挑釁空防 國防部：嚴密掌握

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空軍F-16戰機攔截共軍轟六資料照片。圖/國防部 分享 facebook

國防部今(23)日表示，中共空警500、轟6等型機，上午由中國大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽航向西太平洋，進行遠海長航訓練活動後，循原航線飛返駐地。

國防部指出，國軍對於台海及區域安全情勢，與當面共軍演訓、機艦動態等，均能運用聯合情、監、偵系統，嚴密掌握，即時應處。

國防部強調「國防安全無假期」，國軍依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，三軍戰備部隊均按戰備規定，堅守崗位，保持高度警覺，以確保台海安全與區域穩定，使民眾能夠安心歡度春節，籲請國人放心。