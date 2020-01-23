陸軍「少康大餅」鹹香引垂涎 三光秘技大公開

陸軍564裝甲旅「少康部隊」日前對外披露部隊製作鹹香美味的「少康大餅」供官兵食用，成為部隊特色點心，部隊特別披露麵點「三光」特殊作法，強調此餅平時限量供應，與一般山東大餅絕對不同。

對於「少康大餅」的起源，564旅表示，早期因部隊資源有限，為接待外賓及地方士紳，遂請當時的老士官長以部隊裡現有的麵粉、鹽、油等簡易食材，製作糕點以接待來賓。而看似普通的大餅，卻融合多層次的蔥花香，凡吃過的賓客均回味再三，遂逐漸成為裝甲564旅的特色點心，並以部隊的代號「少康」來命名，「少康大餅」因此成為當時「少康人」的共同的回憶。

部隊指出，「少康大餅」原本失傳已久，民國107年時任機步一營營長吳明華中校感念初官時曾品嚐過「少康大餅」的美味，要求食勤組著手製作，並請曾經吃過少康大餅的資深幹部共同研究，經多次的嚐試，終於在108年年初讓少康大餅再次重現當年美味。

部隊披露少康大餅的製作方式，是以麵粉、鹽、酵母為主要原料，充份混合均勻後，加溫水並將麵團揉至「三光」的階段，即「麵團光、手光、鋼盆光」，再發酵30分鐘，捍開舖平刷上薄油及胡椒、灑上蔥花折三折，讓麵團更有層次。包上蔥花的麵團鬆弛30分鐘，再壓扁成大餅的形狀，表面抹水灑上白芝麻，以小火慢煎10-15分鐘再翻面，經過10-15分定型後慢慢用小火烙餅至大餅熟透，就是「少康大餅」成品。