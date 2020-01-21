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視察陸軍南測中心 蔡英文：全民一起當國軍靠山

2020-01-21 11:40聯合報 記者謝進盛／即時報導

春節將到來，總統蔡英文今上午前往陸軍南區部隊聯測中心台南白河內角營區視察，中午並與官兵餐敘，除提前賀節頒發加菜金，更感謝國軍弟兄犧牲與家人團聚，為國家付出。

蔡總統上午在國防部長嚴德發、台南市長黃偉哲陪同來到陸軍南區部隊聯測中心台南白河內角營區視察，除重申改善軍中營舍環境，了解基層官兵生活起居情形，同時也感謝國軍弟兄春節犧牲與家人團聚堅守崗位。

軍方安排在營區司令台安排全民國防教育南部戰場抗壓體驗營，進行實兵模擬接戰系統操演，出動兩輛戰車，有90多名學生報名。

軍方操演實兵模擬接戰系統」使用情形，過程以雷射模擬射擊情形，取代傳統人工作業，過程更逼真。

年代有線昨晚播出主持人謝震武專訪蔡總統內容，針對國防如何進一步提升？總統表示，必須確認一件事情，和平穩定是處理兩岸問題最高的原則，但是我們也必須讓自己有足夠的防衛能力，也只有足夠的防衛能力才能確保和平，我們的目標是和平穩定，而國防是確保和平穩定重要的一件任務。

蔡總統近日勤跑台南，除周日下午前往台南永康桂田飯店出席台南市蔡英文競選總部感謝茶會，事隔一天，今上午又來台南白河視察，除重申改善軍中營舍環境，了解基層官兵生活起居情形，同時也感謝國軍弟兄春節犧牲與家人團聚堅守崗位。

據悉，除了上午來台南白河，蔡總統大年初二也將前往新營太子宮廟發紅包，預料將吸引大批熱情支持者索取紅包，討吉利。

前往陸軍南區部隊聯測中心台南白河內角營區官兵等候與總統一起餐敘。記者謝進盛／攝影
前往陸軍南區部隊聯測中心台南白河內角營區官兵等候與總統一起餐敘。記者謝進盛／攝影
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參與全民國防教育南部戰場抗壓體驗營的學子。記者謝進盛／攝影
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軍方人員介紹「實兵模擬接戰系統」使用情形。記者謝進盛／攝影
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蔡英文總統聽取軍方演練簡報。記者謝進盛／攝影
蔡英文總統聽取軍方演練簡報。記者謝進盛／攝影
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軍方人員介紹「實兵模擬接戰系統」使用情形。記者謝進盛／攝影
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軍方裝甲車模擬射擊情形。記者謝進盛／攝影
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