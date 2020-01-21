國防部長提醒中科院今年最重要任務：高教機6月首飛

國防部長嚴德發昨日以董事長身分，前往國家中山科學研究院慰勉，代表蔡英文總統肯定中科院為提升整體國力與三軍部隊防衛戰力所付出的努力與貢獻。嚴德發提醒中科院，今年6月高教機即將執行首飛任務，期勉中科院掌握各項工作節點，如期如質完成任務。

空軍新式高級教練機去年在漢翔公司台中沙鹿廠首度亮相，命名為「勇鷹」，規畫生產66架，新機試飛是高教機案能否順利推進的重大考驗。

嚴德發指出，中科院在國防科技中扮演領頭羊角色，各方面成效均攸關國家整體戰力與國軍防衛實力，因此藉由各項武器裝備的科研、委製與量產，帶動各軍種的進步，進而提升三軍聯合作戰戰力，支持防衛構想，為重中之重。

嚴德發說，科技研發為高度困難的工作，不免遭遇窒礙與挑戰，但相信憑藉中科院成軍以來豐富的經驗，全體同仁必定能群策群力，運用智慧克服難關；同時，同仁們一步一腳印的耕耘付出，都將直接反映在國防戰力上，期許大家來年在既有的基礎上繼續努力，完成各項計畫工作。

嚴德發表示，「國防自主」是國家當前重要政策，過去我國防衛戰力需靠外購，如今「自己的國家自己救」不再是口號，我們可以靠自我的科研實力與能量，強化國防安全；其次，國防自主能夠帶動國內的產業，以國防帶動經濟，造就民生經濟的繁榮。