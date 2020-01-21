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共軍電偵機出沒東海空域 未進入我防空識別區

2020-01-21 00:23聯合報 記者洪哲政／即時報導

日本防衛省統合幕僚監部20日發布訊息，共軍一架TU-154電子偵察機，出沒東海空域，日本自衛隊戰機升空監控。

對此，國防部表示，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握共軍動物態。目前台海空域狀況一切正常。

這架TU-154電偵機航跡，有媒體解讀是在我國海峽中線最北端，以繞方格式的方式飛行，意圖挑釁我國空防偵防戰力。但實際上此機並未進入我防空識別區內，距離台灣北部有一段距離。

日本防衛省統合幕僚監部今天（20）發布訊息，共軍一架TU-154電子偵察機，出沒...
日本防衛省統合幕僚監部今天（20）發布訊息，共軍一架TU-154電子偵察機，出沒東海空域。圖/統合幕僚監部
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日本防衛省統合幕僚監部今天（20）發布訊息，共軍一架TU-154電子偵察機，出沒...
日本防衛省統合幕僚監部今天（20）發布訊息，共軍一架TU-154電子偵察機，出沒東海空域，日本自衛隊戰機升空監控。圖/統合幕僚監部
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自衛隊國軍海峽中線

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