國軍性能最強直升機支援打火 凌空灑水帥照獲好評

台中市東勢林管處大甲溪事業區第5林班地今天發生森林火災，陸軍航空特戰指揮部派遣CH-47直升機支援空中滅火任務，來回汲水15趟，投放7.5萬公升水量。部隊今晚公布任務機凌空灑水帥照，受到好評。

陸軍航空特戰指揮部今天表示，國軍聯合作戰指揮中心今（20）日接獲國家搜救中心通知，台中市東勢林管處大甲溪事業區第5林班地發生森林火災，申請航特部派遣一架 CH-47直升機支援空中滅火任務。

航特部表示，部隊受命後，於9時派遣機號7308的CH-47直升機一架擔任任務機，自台南歸仁基地起飛後，前往德基水庫汲水，再至目標區執行空中灑水滅火任務；共計來回汲水15趟次，投放7.5萬公升水量，任務機於16時30分平安返降新社基地，人機均安，圓滿達成任務。

航特部發出新聞稿説，此次奉命協力空中滅火任務，除展現單位平日紮實的訓練成效，也充分彰顯部會一體，即刻救援的災防能量，未來將持恆各項訓練，成為行政團隊堅實後盾之一。