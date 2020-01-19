前司令陳永康：退伍後仍為國發聲 未參與海軍或陸戰隊建案
媒體報導，有海軍退將意圖干預潛艦國造，以及陸戰隊裝備維修代理，兩位海軍前任司令陳永康上將（官至國防部副部長）與李喜明上將（官至參謀總長）都被消息來源指稱捲入。對此陳永康今晚發表聲明表示，自己在退伍之後，雖然多次應邀赴國外參加國際研討會或學術演講，也曾擔任中科院董事，但絕對沒有參與任何海軍或陸戰隊計畫建案。
陳永康聲明如下：
『近日媒體報導本人涉入潛艦國造及陸戰隊維修代理等情，已影響個人信譽，茲鄭重聲明如后：
一、本人任職海軍司令期間，戳力擘劃「未來15年兵力整建願景」及各項建軍計畫，積極推動海軍現代化，以面對未來區域安全威脅與嚴峻挑戰。
二、本人退伍以後，凡應邀赴國外參加國際研討會或學術演講，皆為台灣發聲，從未參與任何海軍或陸戰隊計畫建案項目。
三、總統及立法委員選舉已過，國家安全應不分黨派持續推動革新，摒棄前嫌與意見分歧，或戀棧個人職位，共謀國防大政方針與海軍未來發展。』
對於被指稱「帶國內業者見英國軍火大廠」，陳永康強調，純粹是因自己對產官學界都熟，英方提及有意尋找合作夥伴，自己就利用在國內舉行的國防工業展，在公開場合介紹彼此見面認識，希望國內的優秀業者能擴展海外商機。自己的角色僅只「搭橋」，此後彼此有無合作，他完全沒有參與，更完全與美國對台軍售無關。他也說，當初應國防部前部長馮世寬之邀，出任中科院董事，直到擔任韓國瑜國政顧問團而辭職，其間主要負責的任務，是協助空軍高教機等案件的合約制訂，並沒有參與海軍IDS（自製潛艦）計畫。
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