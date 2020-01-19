前司令陳永康：退伍後仍為國發聲 未參與海軍或陸戰隊建案

政黨輪替後，陳永康仍然活躍於國際戰略學界，經常出國演講或參加學術討論。圖／陳永康提供 分享 facebook 媒體報導，有海軍退將意圖干預潛艦國造，以及陸戰隊裝備維修代理，兩位海軍前任司令陳永康上將（官至國防部副部長）與李喜明上將（官至參謀總長）都被消息來源指稱捲入。對此陳永康今晚發表聲明表示，自己在退伍之後，雖然多次應邀赴國外參加國際研討會或學術演講，也曾擔任中科院董事，但絕對沒有參與任何海軍或陸戰隊計畫建案。

陳永康聲明如下：

一、本人任職海軍司令期間，戳力擘劃「未來15年兵力整建願景」及各項建軍計畫，積極推動海軍現代化，以面對未來區域安全威脅與嚴峻挑戰。

二、本人退伍以後，凡應邀赴國外參加國際研討會或學術演講，皆為台灣發聲，從未參與任何海軍或陸戰隊計畫建案項目。

三、總統及立法委員選舉已過，國家安全應不分黨派持續推動革新，摒棄前嫌與意見分歧，或戀棧個人職位，共謀國防大政方針與海軍未來發展。』