海軍向美遞切割退將聲明書 建軍歧異鬥爭延伸到營外

總統大選結束,一手主導潛艦國造IDS的海軍司令黃曙光升任參謀總長。近期傳出有退役將領私下率領國內廠商,自行到國外尋找潛艦商源,甚至說動美方國防廠商向美國在台協會查詢是否要更換潛艦設備,大有與主導全案的海軍分庭抗禮之勢,海軍近期因此發出正式函文送交美國在台協會(AIT),聲明海軍並未授權任何退役將領商談IDS,切割退將,以免外國政府和廠商誤會。

對此,海軍司令部上午沒有回應。

台美之間在完成F-16C/D至少還有包括M109A6自走砲、M142 HIMARS 多管火箭、F-16戰機MS-110偵照莢艙與MH-60R反潛直升機等多筆軍購,等待美方與美方議價。海軍參謀總長就任,建軍規劃是否調整,值得觀察。而海軍近期對AIT發出這篇聲明文後,內容明顯指涉海軍在美高階退將。

軍方管道聲稱,參與IDS並簽訂合約的美國國防工業廠商,曾向海軍查詢是否另訂規格要更換潛艦設備,美商告知有退役將領在美國期間向軍火商表達,若政黨輪替IDS政策將會有所影響,即使持續執行,原先訂下的規格也會有所修正,因此要軍備商們提前作準備,讓這家已參與的美國國防工業廠商,特別請在台分公司主管到海軍,探詢退役將領在美所言是否屬實。

但知情人士表示,與美有接觸者有兩位海軍高階退將,其中一位上將退將陳永康過去雖始終對民進黨進行IDS案的方法不無微詞,但絕非不認同自製,且他也是IDS功臣之一。而其並未去跟廠商另談合作,而是其過去數個月他曾擔任韓國瑜陣營國防政策顧問,與美方接觸時曾透露韓陣營未來如果當選後,在IDS可能有的不同政策與作法,並非與廠商接觸遊說。

此外,去年12月初美國華府、著名的線上政論雜誌《外交家》(The Diplomat)刊出名為〈Time for Taiwan to Scrap the Indigenous Diesel Submarine:The stakes are too high for Taiwan to waste money on outdated programs.〉(台灣該到停止IDS計畫的時候:浪費鉅資在過時計畫上的賭注太大)專文時,當時一位甫退役的海軍上將李喜明正在美方進行研習。

海軍過去的建軍理念歧異之爭,現在鬥到營外去,箭頭直指前參謀總長李喜明與前海軍司令陳永康,尤其最近有報導特意將兩事混為一談,以退將在美影響潛艦案,迫使海軍發出聲明切割。知情人士認為,李喜明在美根本未接觸任何廠商,而無辜遭波及的陳永康,尋常溝通則被用來添薪生火,用來影射在美的李喜明,勢圖斷絕李在蔡英文第二任期內回任國防部長或其他要職之路。