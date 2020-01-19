親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陳師孟監委辭職
罷韓投票將成案
國民黨大敗檢討
蔡英文連任總統
政治
軍事
綜合

武漢肺炎擴散 中國深圳、上海傳出疑似病例

海軍向美遞切割退將聲明書 建軍歧異鬥爭延伸到營外

2020-01-19 10:24聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

總統大選結束，一手主導潛艦國造IDS的海軍司令黃曙光升任參謀總長。近期傳出有退役將領私下率領國內廠商，自行到國外尋找潛艦商源，甚至說動美方國防廠商向美國在台協會查詢是否要更換潛艦設備，大有與主導全案的海軍分庭抗禮之勢，海軍近期因此發出正式函文送交美國在台協會（AIT），聲明海軍並未授權任何退役將領商談IDS，切割退將，以免外國政府和廠商誤會。

對此，海軍司令部上午沒有回應。

台美之間在完成F-16C/D至少還有包括M109A6自走砲、M142 HIMARS 多管火箭、F-16戰機MS-110偵照莢艙與MH-60R反潛直升機等多筆軍購，等待美方與美方議價。海軍參謀總長就任，建軍規劃是否調整，值得觀察。而海軍近期對AIT發出這篇聲明文後，內容明顯指涉海軍在美高階退將。

軍方管道聲稱，參與IDS並簽訂合約的美國國防工業廠商，曾向海軍查詢是否另訂規格要更換潛艦設備，美商告知有退役將領在美國期間向軍火商表達，若政黨輪替IDS政策將會有所影響，即使持續執行，原先訂下的規格也會有所修正，因此要軍備商們提前作準備，讓這家已參與的美國國防工業廠商，特別請在台分公司主管到海軍，探詢退役將領在美所言是否屬實。

但知情人士表示，與美有接觸者有兩位海軍高階退將，其中一位上將退將陳永康過去雖始終對民進黨進行IDS案的方法不無微詞，但絕非不認同自製，且他也是IDS功臣之一。而其並未去跟廠商另談合作，而是其過去數個月他曾擔任韓國瑜陣營國防政策顧問，與美方接觸時曾透露韓陣營未來如果當選後，在IDS可能有的不同政策與作法，並非與廠商接觸遊說。

此外，去年12月初美國華府、著名的線上政論雜誌《外交家》（The Diplomat）刊出名為〈Time for Taiwan to Scrap the Indigenous Diesel Submarine：The stakes are too high for Taiwan to waste money on outdated programs.〉（台灣該到停止IDS計畫的時候：浪費鉅資在過時計畫上的賭注太大）專文時，當時一位甫退役的海軍上將李喜明正在美方進行研習。

海軍過去的建軍理念歧異之爭，現在鬥到營外去，箭頭直指前參謀總長李喜明與前海軍司令陳永康，尤其最近有報導特意將兩事混為一談，以退將在美影響潛艦案，迫使海軍發出聲明切割。知情人士認為，李喜明在美根本未接觸任何廠商，而無辜遭波及的陳永康，尋常溝通則被用來添薪生火，用來影射在美的李喜明，勢圖斷絕李在蔡英文第二任期內回任國防部長或其他要職之路。

海軍過去的建軍理念歧異之爭，現在鬥到營外去，箭頭直指前參謀總長李喜明（中），前海...
海軍過去的建軍理念歧異之爭，現在鬥到營外去，箭頭直指前參謀總長李喜明（中），前海軍司令陳永康（右）無辜遭波及。左為參謀總長黃曙光。圖／軍聞社、本報資料照
分享

海軍潛艦退將

延伸閱讀

黃曙光接參謀總長 劉志斌掌海軍司令

黃曙光接任參謀總長 劉志斌掌海軍

中科院試射增程型雄三命中目標 射程達400公...

參謀總長黃曙光呼聲高 梅家樹可望接任海軍司令

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

國軍非軍職保防員將停止適用勞基法84條之1規定

2020-01-19 10:42

CM34 30公厘機砲戰鬥車進駐淡水河口 火力嵌制河面

2020-01-19 10:22

死神退散！士官長戰勝癌末戴人工血管闖國軍體能鑑測

2020-01-19 10:20

臨危仍護參謀總長 黃聖航忠魂不滅

2020-01-18 23:28

影／黑鷹罹難侍從官黃聖航告別式 備極哀榮

2020-01-18 11:16

美艦航經台灣海峽 綠委解讀：盼兩岸冷靜

2020-01-18 00:08

影／陳曉明將接任國防部常次 軍方將級人事搬風

2020-01-17 16:35

中共近逼威嚇 彈道飛彈是否為台海防衛的最佳解？

2020-01-17 14:51

一飛沖天的西子姑娘：向空軍將士致敬

2020-01-17 11:06

美作戰艦航經台海 美重申此舉展現對印太承諾

2020-01-17 10:18

國防部：美軍作戰艦通過台灣海峽

2020-01-17 09:20

操典失靈挨轟 老司令出面力挺憲兵改過恢復榮譽自信

2020-01-17 00:05

蔡總統勉勵國軍「堅守崗位」

2020-01-16 23:59

黑鷹失事／中將洪鴻鈞返鄉 金門府會迎靈降半旗

2020-01-16 23:31

黑鷹失事中將洪鴻鈞魂歸故里 金門降半旗追思

2020-01-16 17:24

影／陸戰特勤隊操演反恐任務 公車反挾持攻堅畫面震撼

2020-01-16 15:57

增程型雄三射程達400公里 明年將可進入量產

2020-01-16 14:27

視察269旅 總統：照顧國軍，提升軍人尊嚴是最重要責任

2020-01-16 13:36

黃敏惠關懷身障退伍軍人 感謝對國家付出

2020-01-16 13:12

春節加強戰備 陸戰特勤隊反劫持

2020-01-16 13:05

兩棲偵搜 秒殺劫車匪徒

2020-01-16 12:34

總統春訪陸軍機步269旅：軍愛民民敬軍不再是口號

2020-01-16 12:33

助黑鷹殉職者家人走出悲痛 心理師:陪伴關懷提供協助

2020-01-04 10:24

黑鷹黑盒子下載完成 明早送國防部最後研判

2020-01-03 18:50

黑鷹失事女記者求援 雪羊籲勿用Line定位易失準

2020-01-02 21:08
看更多

熱門文章

特勤吳彥祖公開私人帳號 特勤中心決定讓他改做外圍任務

2020-01-18 14:38

國民黨估韓會大贏37萬票 徐巧芯爆內幕：有神秘民調數字

2020-01-18 11:54

民眾黨訂立委3家規 立委連兩會期評鑑不佳即開除

2020-01-18 16:29

九二共識已經走調？ 馬英九：大陸要負相當責任

2020-01-18 13:36

循民進黨再起模式 國民黨內拱郭台銘參選黨主席

2020-01-18 15:58

陳師孟重申走人 罵許宗力病態 批蔡總統置身事外

2020-01-19 01:57

特勤吳彥祖露齒笑了…網友笑稱：因為在何庭歡旁邊

2020-01-18 11:32

為選舉瘦7公斤！吳怡農謝票遇「落淚阿伯」本人出面有話說

2020-01-18 13:45

9電視台開票5分鐘就有票 觀察報告：速度難想像

2020-01-18 14:23

黨內擁郭台銘返黨選主席？郭辦：空穴來風之事

2020-01-18 18:22

苦苓酸罷韓省1200億 高市府：立即道歉否則提告

2020-01-19 09:01

影／被問愛吃什麼海產？韓國瑜笑答：韓國魚

2020-01-19 07:56

為罷韓操盤？ 陳菊：我的人生境界沒有這麼低

2020-01-18 16:48

誰接國民黨主席？ 柯文哲笑：多人想接「夭鬼假細禮」

2020-01-19 09:55

韓國瑜快閃直播：政治太熱不是好事 經濟教育要熱起來

2020-01-18 17:53

吳怡農謝票人氣爆表 現場宛如偶像見面會

2020-01-18 12:58

誰讓台獨泡沫化？綠營大老答案竟是她

2020-01-19 10:00

被問誰助選最雞肋 柯志恩：忘不了那雙「美白小腿」

2020-01-18 15:32

郭台銘2024仍不缺席？郭幕僚：不等於一定選總統到底

2020-01-18 17:29

新聞眼／拿香跟拜民進黨 國民黨恐得不償失

2020-01-18 23:46

國民黨名拿掉「中國」？賴清德：應更能獲台灣社會支持

2020-01-18 22:54

「WeCare高雄」尹立：春節期間設「罷韓總部」展開連署

2020-01-18 11:37

蔡英文接受BBC訪問：我們已是獨立國家 稱自己為中華民國台灣

2020-01-18 22:16

被勸進參選黨主席？ 馬英九：誰？哪有這麼多人？

2020-01-18 13:37

影／蔡英文慰留陳師孟 馬英九一聲長嘆後說「My God」

2020-01-18 15:32

傳府院人事異動「游錫堃將掌立法院」 總統府：憑空杜撰

2020-01-18 12:52

檢討九二共識非反統一 蕭敬嚴：因已非台灣多數共識

2020-01-18 21:20

罷免韓國瑜成案 國民黨：韓國瑜要全力拚市政證明自己

2020-01-18 13:37

國民黨團：與民眾黨有合作空間

2020-01-18 13:01

海軍向美遞切割退將聲明書 建軍歧異鬥爭延伸到營外

2020-01-19 10:24

蔡英文慰留陳師孟 馬英九：My God！

2020-01-18 12:49

組發會前主委發難 國民黨兩岸論述路線爭正式引爆？

2020-01-19 04:37

選後療傷 孫大千向韓粉喊話一起做五件事

2020-01-19 08:57

民進黨：很難與時力、民眾黨同陣線

2020-01-19 00:11

民眾黨訂家規不合格就剔除 柯文哲：只是最低標準

2020-01-19 09:35

時力年後黨務微調 傳白卿芬接秘書長、賴嘉倫黨團主任

2020-01-18 17:51

全國得票率第一 陳亭妃偕陳其邁高唱「世界第一等」

2020-01-18 17:17

罷韓如果投票 陳雄文：高市府恐要舉債

2020-01-18 15:50

馬英九：九二共識怎麼調 要看跟大陸保持什麼關係

2020-01-18 14:05

BBC專訪全文 蔡英文：沒有需要再次宣布自己為獨立國家

2020-01-18 22:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top