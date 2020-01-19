海軍向美遞切割退將聲明書 建軍歧異鬥爭延伸到營外

總統大選結束，一手主導潛艦國造IDS的海軍司令黃曙光升任參謀總長。近期傳出有退役將領私下率領國內廠商，自行到國外尋找潛艦商源，甚至說動美方國防廠商向美國在台協會查詢是否要更換潛艦設備，大有與主導全案的海軍分庭抗禮之勢，海軍近期因此發出正式函文送交美國在台協會（AIT），聲明海軍並未授權任何退役將領商談IDS，切割退將，以免外國政府和廠商誤會。

對此，海軍司令部上午沒有回應。

台美之間在完成F-16C/D至少還有包括M109A6自走砲、M142 HIMARS 多管火箭、F-16戰機MS-110偵照莢艙與MH-60R反潛直升機等多筆軍購，等待美方與美方議價。海軍參謀總長就任，建軍規劃是否調整，值得觀察。而海軍近期對AIT發出這篇聲明文後，內容明顯指涉海軍在美高階退將。

軍方管道聲稱，參與IDS並簽訂合約的美國國防工業廠商，曾向海軍查詢是否另訂規格要更換潛艦設備，美商告知有退役將領在美國期間向軍火商表達，若政黨輪替IDS政策將會有所影響，即使持續執行，原先訂下的規格也會有所修正，因此要軍備商們提前作準備，讓這家已參與的美國國防工業廠商，特別請在台分公司主管到海軍，探詢退役將領在美所言是否屬實。

但知情人士表示，與美有接觸者有兩位海軍高階退將，其中一位上將退將陳永康過去雖始終對民進黨進行IDS案的方法不無微詞，但絕非不認同自製，且他也是IDS功臣之一。而其並未去跟廠商另談合作，而是其過去數個月他曾擔任韓國瑜陣營國防政策顧問，與美方接觸時曾透露韓陣營未來如果當選後，在IDS可能有的不同政策與作法，並非與廠商接觸遊說。

此外，去年12月初美國華府、著名的線上政論雜誌《外交家》（The Diplomat）刊出名為〈Time for Taiwan to Scrap the Indigenous Diesel Submarine：The stakes are too high for Taiwan to waste money on outdated programs.〉（台灣該到停止IDS計畫的時候：浪費鉅資在過時計畫上的賭注太大）專文時，當時一位甫退役的海軍上將李喜明正在美方進行研習。

海軍過去的建軍理念歧異之爭，現在鬥到營外去，箭頭直指前參謀總長李喜明與前海軍司令陳永康，尤其最近有報導特意將兩事混為一談，以退將在美影響潛艦案，迫使海軍發出聲明切割。知情人士認為，李喜明在美根本未接觸任何廠商，而無辜遭波及的陳永康，尋常溝通則被用來添薪生火，用來影射在美的李喜明，勢圖斷絕李在蔡英文第二任期內回任國防部長或其他要職之路。