CM34 30公厘機砲戰鬥車進駐淡水河口 火力嵌制河面

國軍首批生產的14輛雲豹CM34 30公厘機砲戰鬥車，月前分別由位於北部中樞的憲兵指揮部及陸軍關渡指揮部接裝。關指部由機步連接裝的砲車，日前被發現部署於淡水河口，具備夜戰性能的砲塔，能嵌制河面鎖定目標進行追瞄射擊，並快速機動打擊任何想登岸的敵軍部隊。

中科院表示，30公厘鏈砲塔有出色目標獲得能力，可精準射擊移動中的標靶及鎖定目標，掃射、驅逐及干擾敵軍。砲塔搭載30公厘鏈砲、7.62公厘機槍及煙幕彈發射器，具光電自動追瞄系統、伺服穩定控制系統及日夜觀瞄系統，含第三代紅外線熱影像器、高解析度可見光影像器、雷射測距儀及白晝光學望遠鏡；砲塔則外掛防彈裝甲，能抗穿甲彈及高爆彈，砲塔結合煙幕彈，可震憾敵軍，完成快速攻敵任務。

淡水河口是敵軍試圖進入台北市五大水陸要道之一。去年漢光演習CM34 30公厘機砲戰鬥車車隊示範由岸際向水面目標靶進行射擊，火力有能力完整嵌制河面密集掃射，成為河口防務新配備。近日北部陰冷潮濕，部署在淡水河口的砲車，30鏈砲塔覆上砲衣保護。

淡水河口兩岸河防目前由陸軍關渡指揮部負責，新接收的CM34 30公厘機砲戰鬥車進駐在淡水一側河岸營區，與現役搭載40公厘榴彈機槍CM-33基本型裝步戰鬥車、CM21裝甲車共同部署，輪型與履帶甲車相互搭配。