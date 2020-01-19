死神退散！士官長戰勝癌末戴人工血管闖國軍體能鑑測

陸軍士官長薛鈞耀在軍中發現自己罹患鼻咽癌末期，沒有懷憂喪志，強忍作噁、嘔吐、頭痛、失眠、喉嚨潰爛無法進食的副作用，在軍醫院挨過化療後，未經停休療養就立即回到部隊執行任務，在胸口還插著化療用人工血管的情況下，日前（16日）通過部隊基本體能鑑測，被封為抗癌士官長。

「埔光部隊（三三三旅）—北大武山下的點滴陸軍333旅」臉書粉絲專頁昨日披露這個故事。陸軍司令部表示，薛均耀是陸軍333旅旅部連士官督導長，去年6月發現罹癌，化療至去年底完成後復職，目前每月仍需回高雄榮總複診追蹤兩次，當事人正向看待病情，目前已返回原單位服務。

據軍媒「青年日報」報導，薛鈞耀三等士官長是排灣族人，陸軍士官學校常備士官班62期，民國90年畢業分發摩步298旅（今333旅）後，成為狙擊隊的一員，94年間「612」火災中，他曾與官兵翻山越嶺進入遭土石流衝垮的屏東縣瑪家鄉，前往搶救需要洗腎的排灣族原民老婦人，薛鈞耀在風雨中翻山越嶺，與官兵輪流將她背下山就醫。

薛鈞耀去年6月剛帶領機步333旅龍舟隊奪得東港端午節龍舟競賽團體組冠軍、高雄市愛河龍舟賽團體組亞軍等獎項後，因身體不適就診，竟發現左頸淋巴腫大7到10公分，經住院檢查確定為鼻咽癌，且原位處鼻子部位也有5公分腫瘤，為病況危急的第四期。體能一向強健的原民士官長坦承大受打擊，一度想「自我了斷」。

部隊將薛鈞耀送軍醫院搶救，歷經大、小化療，承受著作噁、嘔吐、頭痛、喉嚨潰爛無法進食的化療副作用，晚上須靠安眠藥入睡，但多半僅3小時就被痛醒，第三次化療時一度昏迷。

薛鈞耀在療程期間，還曾數度向醫院請假回到機步333旅，協助單位執行體能戰技、二類狙擊手、三類特等射手等訓練，堅持不願放棄現有的軍中職涯與崗位，年底完成療程返回軍中，但胸口化療用的人工血管尚未取下，以備療況不時之需。