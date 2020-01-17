影／陳曉明將接任國防部常次 軍方將級人事搬風

蔡總統今日上午為新任參謀總長黃曙光、副參謀總長執行官徐衍璞晉任布達授階，徐衍璞國防部常次遺缺，由副參謀總長陳曉明調任，而副總長一職將由現任海軍副司令丘樹華升任，海軍司令部因此也將有一波將階人事職務調整，可望在下周一(20日)陸續布達。

針對外傳新一波將階人事異動，國防部今天沒有評論。

蔡總統今天主持「國軍重要高階幹部晉任布達授階典禮」，原任國防部常務次長徐衍璞晉任為副參謀總長執行官，並晉任為陸軍二級上將，遺缺由陳曉明調任，其改任國防部常務次長後，副總長一職將由現任海軍副司令丘樹華中將升任。

據指出，海軍副司令丘樹華升任副參謀總長後，遺缺將由唐華接任；黃佑民調任國防大學副校長；李世強接任後次室次長；海軍原督察長楊大偉退伍，遺缺由袁治中接任；郭治國接任海軍副參謀長；吳立平接任國防部聯三助次；林奇輝接146艦隊長；簡士淵接任國防部聯三作戰整備處長；彭國洲接任參謀總長辦公室主任；姚樂輝接任國防部聯三作戰訓練處副處長；李順從接任國防部聯三戰整組組長。

陳曉明先前曾傳可望接任副參謀總長執行官晉任上將，但高層始終否認，曾透露另有人選。人事核定後果然由徐衍璞出線，軍方官員今天指出，原呼聲很高的陳曉明改調任國防部常務次長。