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國防部：美軍作戰艦通過台灣海峽

2020-01-17 09:20聯合報 記者洪哲政／即時報導

圖為去年七月通過台海的美軍軍艦安提坦號（USS Antietam）。圖/Anti...
圖為去年七月通過台海的美軍軍艦安提坦號（USS Antietam）。圖/Antietam臉書粉絲專頁
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國防部上午表示，美軍一艘作戰艦昨日自我國西南海域，由南向北航經台灣海峽北駛。

國防部指出，美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域艦、機相關動態，期間並無異狀，請國人放心。

台灣海峽國防部美軍

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