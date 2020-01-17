操典失靈挨轟 老司令出面力挺憲兵改過恢復榮譽自信

日前黑鷹殉職將士移靈儀式中，有憲兵因左右轉失靈遭致後憲網友非議，甚至有當事官兵壓力過大上網求援。曾擔任憲兵司令的駐丹麥大使李翔宙今日透過昔日幕僚表示，他除了感嘆，有更多不捨與心疼，而沒有人不會犯錯，關鍵在憲兵是否全軍官兵團結凝聚，坦然認錯、勇於改過。他呼籲後憲們能共同支持，讓線上憲兵恢復榮譽與自信。

2010年李翔宙任憲兵中將司令，當年空軍花蓮基地營區門口的女憲兵，被拍到站哨時旁邊有電扇降暑，引發討論，許多後備憲兵上網批評站衛兵不該吹電扇，李翔宙在外界爭議憲兵站哨可否吹電扇時，在當年7月2日下午2時到4時高溫35度的時段，兩手端槍，著甲種服裝，外面再套上充滿汗臭味的防彈背心，在花蓮基地內站衛兵，體會衛兵的辛苦，為女憲兵挨轟喊冤，弭平爭議。當年不少營區官兵見到中將站哨，無不感到意外。

李翔宙至今仍自許是憲兵一份子。他表示，黑鷹事件的啟靈儀式過程不幸發生憲兵左右轉失靈過失，引發非議，看在他眼裡，除了感嘆，更多不捨與心疼。但李翔宙說，針對此事，憲兵必須要有認錯的勇氣和改過的決心，人都同樣吃五穀雜糧長大，沒有人不會犯錯，關鍵在我們是否坦然認錯、勇於改過。

李翔宙表示，回想8年前，花蓮站衛兵吹電扇事件，同樣引發外界熱嘲非議，個人在辦公室徹夜踱步苦思，如何帶領憲兵積極作為重返榮耀執勤？次日親赴花蓮粉墨登場，除了證實做好勤前準備就能順利完成任務，主要還是在親臨陣線上，平服官兵連日受輿論影響的不安情緒，鼓舞再奮起士氣，事後也確實經過全軍官兵團結凝聚、互勉共進下，很快就渡過了低潮，尤其那段期間，全軍官兵表現絕佳，有長達5個月沒有任何違法犯紀事件！