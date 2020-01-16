黑鷹失事中將洪鴻鈞魂歸故里 金門降半旗追思

因為黑鷹直升機失事而殞落的陸軍中將洪鴻鈞，今天由家屬捧著他的遺像返回故鄉金門，包括金防部官兵、金門縣府會代表與宗親都到機場接機，隨後還舉行公祭，金門縣政府及所屬機關今天降半旗，並熄燈10分鐘，共同向因公殉職的洪鴻鈞致上最深敬意與思念。

今天上午11時30分許，由洪鴻鈞的大女兒洪孟庭與胞弟洪鴻源捧著他的遺像返回金門，包括他的家屬、金防部參謀長莊有凱、金門縣議會議長洪允典、金門縣議員石永城等人都在尚義機場入境大廳迎接。

隨後在憲兵前導車與軍用吉普車的護送下，一行人前往殯儀館為洪鴻鈞舉行誦經法會及公奠禮，在洪鴻鈞的遺像要步入殯儀館中，在場的所有官兵還一起向他敬禮，整個現場典禮肅穆隆重，約有數百人到場參與。

金門縣的所有機關學校在今天一律降半旗，且各單位辦公室統一於上午11時30分熄燈10分鐘致上深的敬意與永恆的思念，金門縣長楊鎮浯說，我們用十分鐘的靜默，向逝去的勇者致敬，但洪鴻鈞中將卻是用他的一生，來奉獻給了國家，甚至將這份捨身大義所發散的光芒，留給了所有的金門鄉親，我們都可以很驕傲的說「鴻鈞中將，是我們金門人」。