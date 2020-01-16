黑鷹失事中將洪鴻鈞魂歸故里 金門降半旗追思
因為黑鷹直升機失事而殞落的陸軍中將洪鴻鈞，今天由家屬捧著他的遺像返回故鄉金門，包括金防部官兵、金門縣府會代表與宗親都到機場接機，隨後還舉行公祭，金門縣政府及所屬機關今天降半旗，並熄燈10分鐘，共同向因公殉職的洪鴻鈞致上最深敬意與思念。
今天上午11時30分許，由洪鴻鈞的大女兒洪孟庭與胞弟洪鴻源捧著他的遺像返回金門，包括他的家屬、金防部參謀長莊有凱、金門縣議會議長洪允典、金門縣議員石永城等人都在尚義機場入境大廳迎接。
隨後在憲兵前導車與軍用吉普車的護送下，一行人前往殯儀館為洪鴻鈞舉行誦經法會及公奠禮，在洪鴻鈞的遺像要步入殯儀館中，在場的所有官兵還一起向他敬禮，整個現場典禮肅穆隆重，約有數百人到場參與。
金門縣的所有機關學校在今天一律降半旗，且各單位辦公室統一於上午11時30分熄燈10分鐘致上深的敬意與永恆的思念，金門縣長楊鎮浯說，我們用十分鐘的靜默，向逝去的勇者致敬，但洪鴻鈞中將卻是用他的一生，來奉獻給了國家，甚至將這份捨身大義所發散的光芒，留給了所有的金門鄉親，我們都可以很驕傲的說「鴻鈞中將，是我們金門人」。
陸軍洪鴻鈞中將，民國54年生於金門北門，畢業於陸軍軍官學校76年班、美國陸軍步兵高級班84年班、陸軍指參學院87年班、美國陸軍指參學院及偉伯大學人力資源發展碩士91年班、美國國防大學三軍工業學院戰略班95年班、更曾赴美國亞太安全研究中心及哈佛甘迺迪學院進修。歷任排長、連長、教官、營長、情報官、戰略教官、參謀長、陸院、管院院長、副指揮官等，並於民國108年6月1日調升國防部參謀本部情報參謀次長室助理次長。
留言