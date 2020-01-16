親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國號論述引爭議
國民黨大敗檢討
大選結果各界評
蔡英文連任總統
政治
軍事
綜合

大選蔡英文狂掃年輕選票？ 其實催票關鍵是這個

奧運資格賽中華隊9名教練出爐 高志綱、陳江和入列

黃敏惠關懷身障退伍軍人 感謝對國家付出

2020-01-16 13:12聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

春節將至，嘉義市長黃敏惠率民政處長劉美鳳及東區區長田文珍、西區區長黃浩君，前往身心障礙退伍軍人陳善得等6人家中拜早年，鼓勵他們保養身體，多走出戶外，持續做好復健，後備指揮部指揮官陳德華也親自致贈年節禮盒，感謝他們對國家的付出。

黃敏惠一行人陸續前往陳善得、李建勳、顏志源、王凱平、李俊儀及莊吉雄住處慰問，陳善得與二姐毗鄰而居，就近提供生活上的協助，平時由外勞照顧生活起居。

李建勳父母原經營南北貨買賣，退休後較多時間陪伴建勳做復健，顏志源生活規律，除接送小孩上、放學外，也會到醫院做復健，以保持最佳體能。

王凱平父母經營饅頭店，平時會幫忙招呼客人做生意，李俊儀因為中樞神經障礙，日常生活無法自理，但在母親細心照顧下，進步很多。

莊吉雄因在軍中基本訓練裝備檢查中發生車禍致頸椎以下癱瘓，看到黃敏惠來訪很開心，也分享自己使用電腦看小說、聽音樂的日常生活，黃敏惠也為莊爸爸加油打氣，願新的一年越來越順利。

民政處表示，身心障礙退伍軍人大都能以樂觀態度面對人生、走出戶外迎接陽光，父母及家人無怨無悔的付出是最大後盾，感謝身心障礙退伍軍人們對國家、社會的付出，也祝大家春節愉快，新的一年事事如意。

嘉義市長黃敏惠（左）慰問身心障礙的退伍軍人。圖／市府提供
嘉義市長黃敏惠（左）慰問身心障礙的退伍軍人。圖／市府提供
分享
嘉義市長黃敏惠（左三）慰問身心障礙的退伍軍人。圖／市府提供
嘉義市長黃敏惠（左三）慰問身心障礙的退伍軍人。圖／市府提供
分享
嘉義市長黃敏惠（左）慰問身心障礙的退伍軍人。圖／市府提供
嘉義市長黃敏惠（左）慰問身心障礙的退伍軍人。圖／市府提供
分享

退伍軍人黃敏惠

延伸閱讀

迎春節 黃敏惠初一發1688紅包

嘉市年貨大街開賣 黃敏惠25日將發限量錢鼠紅...

嘉市年貨大街開跑 市長年初一要發1688個鼠...

國民黨蔣萬安等人辭中常委 黃敏惠：無法解決所...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

春節加強戰備 陸戰特勤隊反劫持

2020-01-16 13:05

兩棲偵搜 秒殺劫車匪徒

2020-01-16 12:34

總統春訪陸軍機步269旅：軍愛民民敬軍不再是口號

2020-01-16 12:33

空軍黑鷹直升機甫失事 機隊計畫下月舉行成軍典禮

2020-01-16 11:23

主持空軍新營舍落成 蔡總統：沈一鳴精神永存新竹基地

2020-01-16 10:57

總統面前「左右轉失靈」挨批 憲兵壓力大：看電風扇在轉都覺得被羞辱

2020-01-16 01:28

黃曙光接參謀總長 劉志斌掌海軍司令

2020-01-16 00:34

F16近戰利器 新式響尾蛇飛彈亮相

2020-01-16 00:25

潛艦國造推手 黃曙光深獲高層信任

2020-01-15 22:21

徐衍璞晉任首位原民血統上將 這件任務辦得圓滿周全

2020-01-15 18:53

黃曙光接任參謀總長 劉志斌掌海軍

2020-01-15 18:07

「請連旗」畫面曝光 軍中菜編卻想到別的地方去

2020-01-15 17:05

影／《軍情站》空軍F-16V戰備演練 新式響尾蛇飛彈亮相

2020-01-15 16:28

陸軍春節加強戰備 「聯兵營」首度亮相

2020-01-15 16:08

F-16V演練緊急起飛 6分鐘內完成

2020-01-15 13:23

黑鷹檢查全數完成 戰備及救護恢復正常

2020-01-15 12:36

戰機也有「電動洗車」兩分鐘清潔溜溜

2020-01-15 11:50

看到哪打到哪 空軍超級響尾蛇飛彈首度亮相

2020-01-15 11:48

中科院試射增程型雄三命中目標 射程達400公里

2020-01-15 10:22

完成沈一鳴和韓正宏遺願 總統宣布國軍3利多

2020-01-15 00:15

國軍三項加薪方案 飛官每月最多增七萬元

2020-01-14 21:32

幻象戰機追思致敬編隊 任務機空中視角曝光

2020-01-14 18:23

影／《軍情站》總長之死 突顯國軍建立戰搜能量急迫性

2020-01-14 17:43

幻象、黑鷹衝場追思殉職將士 蔡英文：你們任務完成了

2020-01-14 14:24

民眾國旗上街 向殉職將士致敬

2020-01-14 13:45

幻象戰機以追思致敬隊形 紀念殉職將士

2020-01-14 13:00

國防部：行政院新增三項國軍加給追溯本月1日生效

2020-01-14 13:00

向黑鷹殉職將士致敬 幻象戰機衝場拉升隊形通過

2020-01-14 12:32

憲兵在三軍統帥面前左右不分？憲指部出來面對了

2020-01-14 12:15

美國防部准將馬修尹斯勒來台弔唁黑鷹殉職將士

2020-01-14 11:40

黑鷹殉職將士聯合公奠 蔡英文總統親臨主持

2020-01-14 10:28

為什麼要降半旗？哀悼黑鷹殉難將士有單位未降半旗

2020-01-14 10:00

山東號服役：陸「反介入／區域拒止」戰略成形

2020-01-14 09:48

0102將士公祭 蔡英文宣布將士們任務結束

2020-01-14 09:23

蔡總統在黑鷹殉職將士靈前宣布核定國軍三項加給

2020-01-14 09:18

黑鷹殉職將士公奠 蔡總統親頒褒揚令

2020-01-14 08:53

「常以黑醋麵裹腹的參謀總長」 黑鷹殉職將士今公奠

2020-01-14 08:36

沈一鳴乃至兩蔣 他們為何都無法國葬？

2020-01-14 08:00

北市進出口公會與軍友社赴澎湖勞軍

2020-01-14 02:59
看更多

熱門文章

總統面前「左右轉失靈」挨批 憲兵壓力大：看電風扇在轉都覺得被羞辱

2020-01-16 01:28

吳怡農敗選卻人氣爆棚 親妹發文爆料私下真面目

2020-01-15 15:26

吳敦義辭黨主席 中常會後哽咽回應媒體：全都總辭了

2020-01-15 16:58

國民黨召開臨時中常會 推舉林榮德擔任代理主席

2020-01-15 17:11

國民黨主席為何非曾銘宗代理 柯建銘透露原因跟他有關

2020-01-15 18:15

謝金河指韓國瑜「不喝酒睡不著覺」 韓辦發聲明駁斥

2020-01-16 03:58

黃曙光接任參謀總長 劉志斌掌海軍

2020-01-15 18:07

別再嘆尾牙爛！政府這單位才心酸…連鼓掌都犯忌

2020-01-16 08:00

徐衍璞晉任首位原民血統上將 這件任務辦得圓滿周全

2020-01-15 18:53

吳斯懷辭立委是假議題 國民黨權力結構不許他辭

2020-01-15 20:29

大選慘敗感言 秦慧珠建議韓國瑜這7件事

2020-01-15 16:00

謝金河評郭台銘：從政要有中心思想

2020-01-15 15:07

楊蕙如現身！蔡英文大選狂掃817萬票 她開心悄按讚

2020-01-15 15:09

不滿抗議要求「老賊下台」國民黨青年大打出手

2020-01-15 14:43

影／國民黨青年派求改革 闖中常會怒嗆黨中央

2020-01-15 14:36

多接近民眾少受訪 韓國瑜果然調整作風

2020-01-15 14:48

吳敦義請辭「無代理主席」 曾銘宗代秘書長暫掌黨務

2020-01-15 16:31

國民黨主席吳敦義請辭 曾銘宗能否代理主席有爭議

2020-01-15 15:52

參選國民黨黨主席起手式！郝龍斌：無私、全心尋找黨中興之主

2020-01-15 18:40

感謝支持與陪伴 韓國瑜：擦乾淚為這片土地一起努力！

2020-01-15 21:18

蔡正元：不要以為編造假共諜贏得選舉就可保平安

2020-01-16 04:16

國民黨選得不差？藍軍分析：多的200萬票都是蔡英文的

2020-01-15 17:22

直言集／蔡勝選展現自信 國號論述徒惹爭議

2020-01-16 00:09

蔡總統：我們已經是獨立國家 我們是中華民國台灣

2020-01-16 00:31

曾力挺選總統 董念台：玩政治插花 郭台銘是最大輸家

2020-01-16 09:44

影／林家興闖國民黨中央控訴被打 林杏兒澄清沒打人

2020-01-15 15:29

又是「婉君」的錯？從2014到2020 國民黨都在檢討她

2020-01-15 18:29

國民黨台南市黨部已遭拍賣要點交 慘敗後忙著搬家

2020-01-15 20:10

改國號？ BBC專訪 蔡總統：我們自稱中華民國台灣

2020-01-15 14:33

找黃國昌當民眾黨副主席？ 柯文哲：可以討論看看

2020-01-16 09:32

歸納選後3談論重點 沈富雄：我全力幫國民黨起死回生

2020-01-16 11:17

孫大千：外國勢力撐腰助蔡英文當選 現對台磨刀霍霍

2020-01-16 08:50

影／民進黨大勝打臉習近平 學者：年後兩岸可望有新局面

2020-01-15 18:00

兩岸不能排除開戰風險 他問蔡英文「戰爭準備好了？」

2020-01-16 11:37

不符法律要件 彭文正提告確認蔡總統學歷敗訴

2020-01-15 15:47

陸軍春節加強戰備 「聯兵營」首度亮相

2020-01-15 16:08

影／挺吳、反吳互嗆 「國民黨不是吳敦義的」

2020-01-15 13:51

「請連旗」畫面曝光 軍中菜編卻想到別的地方去

2020-01-15 17:05

北京搶奪「中國」二字 徐巧芯嗆國民黨「活該」

2020-01-16 10:55

台灣人為何選舉都愛賭這味？ 政壇打賭王每賭必輸卻花招最多…

2020-01-16 10:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top