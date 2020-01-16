黃敏惠關懷身障退伍軍人 感謝對國家付出

春節將至，嘉義市長黃敏惠率民政處長劉美鳳及東區區長田文珍、西區區長黃浩君，前往身心障礙退伍軍人陳善得等6人家中拜早年，鼓勵他們保養身體，多走出戶外，持續做好復健，後備指揮部指揮官陳德華也親自致贈年節禮盒，感謝他們對國家的付出。

黃敏惠一行人陸續前往陳善得、李建勳、顏志源、王凱平、李俊儀及莊吉雄住處慰問，陳善得與二姐毗鄰而居，就近提供生活上的協助，平時由外勞照顧生活起居。

李建勳父母原經營南北貨買賣，退休後較多時間陪伴建勳做復健，顏志源生活規律，除接送小孩上、放學外，也會到醫院做復健，以保持最佳體能。

王凱平父母經營饅頭店，平時會幫忙招呼客人做生意，李俊儀因為中樞神經障礙，日常生活無法自理，但在母親細心照顧下，進步很多。

莊吉雄因在軍中基本訓練裝備檢查中發生車禍致頸椎以下癱瘓，看到黃敏惠來訪很開心，也分享自己使用電腦看小說、聽音樂的日常生活，黃敏惠也為莊爸爸加油打氣，願新的一年越來越順利。