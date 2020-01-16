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主持空軍新營舍落成 蔡總統：沈一鳴精神永存新竹基地

2020-01-16 10:57聯合報 記者周佑政／新竹即時報導

蔡英文總統今天到新竹空軍基地主持「興安專案營舍新建工程」落成典禮，蔡總統表示，「今天來到空軍新竹基地，是帶著沈一鳴總長的精神」，雖然沈一鳴無法出席，但他的精神永存於新竹基地。

蔡總統表示，沈一鳴從空軍二聯隊出身，「我相信他的殉職， 我們聯隊的弟兄姊妹一定更加難過」。在幾天前的公祭儀式上，聯隊弟兄駕駛著沈一鳴所愛的幻象2000，飛過會場上空向總長道別，令人動容。

蔡總統指出，沈一鳴跟七位殉職將士的故事，及他們對國家的貢獻，獲得社會民眾的肯定，在移柩的路途中，「我們看到了很多社會對軍人的認同」。公祭當天她也宣布，行政院核定了沈一鳴過去念茲在茲的「飛行軍官續服獎助金」制度。

興安專案開始推動時，沈一鳴正好擔任空軍司令。蔡總統說，是沈一鳴將「新竹基地營舍新建工程」，列入興安專案的三個旗艦計畫之一。「今天的啟用典禮，雖然沈總長無法出席，但希望各位新竹基地的弟兄姐妹知道，這是沈總長為大家爭取的建設」，大家要記得他的努力，也要傳承他的精神。

蔡總統說，希望聯隊弟兄姊妹，要像沈一鳴一樣努力於堅守崗位、戮力職守，傳承沈勇於面對挑戰，堅持克服挑戰的精神。「他曾說：困境與挫折，當作是上天對你的考驗，通過了這些考驗，你就會成為一個成熟穩健的人。」

今天的興安專案營舍新建工程落成典禮，蔡總統由國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、退輔會主委馮世寬等人陪同出席。空軍特別安排5架幻象2000衝場向總統及來賓致敬，以及太鼓旗隊、祥獅獻瑞等演出。

蔡總統表示，今天的落成典禮，只是「興安專案」的一部分，未來也會有更多營區將獲得改善，她期勉所有國防部同仁及國軍弟兄姊妹，一定要繼續努力。她要再次向大家保證，「各位守護國家，做為三軍統帥，我一定會和大家。 全力以赴，讓全國人民以國軍為榮」。

蔡英文總統今天到新竹空軍基地主持「興安專案營舍新建工程」落成典禮，蔡總統特別表示...
蔡英文總統今天到新竹空軍基地主持「興安專案營舍新建工程」落成典禮，蔡總統特別表示，「今天來到空軍新竹基地，是帶著沈一鳴總長的精神」。記者周佑政／攝影
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沈一鳴

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