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左右轉「失靈」憲兵壓力過大上網求援 憲指部聯繋提供正能量

2020-01-16 01:28聯合報 記者洪哲政／即時報導

國防部憲兵日前在故參謀總長沈一鳴等殉職將士移靈儀式中，在蔡總統面前發生左右轉「失...
國防部憲兵日前在故參謀總長沈一鳴等殉職將士移靈儀式中，在蔡總統面前發生左右轉「失靈」的瑕疵，引發媒體關注和大批網友冷嘲熱諷。圖/本報資料照
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國防部憲兵日前在蔡總統面前左右轉「失靈」的瑕疵，引發媒體關注和大批網友冷嘲熱諷，當事一位憲兵疑壓力過大，投書臉書粉絲專頁稱「我到現在看到電風扇在轉都覺得電風扇在羞辱我」。憲兵指揮部已緊急處置，安撫鼓勵官兵，提供「正能量」。

黑鷹墜機事件造成參謀總長沈一鳴等8名將士殉職，國防部日前執行啟靈儀式，車隊昨行至國防部前，由蔡總統率隊致敬的隊伍中，卻發生有憲兵左右轉失誤的畫面，不但媒體追蹤報導，還引發網友對參與列隊的憲兵冷嘲熱諷。

有當事憲兵透過臉書粉絲專頁「靠北長官」貼文說，「我現在真的壓力很大」，被選中的時候百感交集，但也覺得非常榮幸，能在總統帶領下陪總長走完最後一程，只是我們幾個排練的時間根本沒有幾天，更何況與原本規劃儀節的方式完全不一樣，在沒有告知的情況下突然來得口令又在吵雜的地方，任誰都沒辦法聽的清楚是往哪裡轉，即便我們默契再好也不可能一致。

這名憲兵説：「我並不怕長官責難，畢竟我已經盡力了」。但他晚上不斷的刷新網路，果然事情還是來了，媒體上不斷的批評，網友的指責，他都虛心接受，但越來越多是我不能接受的言語暴力。「愛的魔力轉圈圈？狗蛋大兵第87集？愛轉角遇見誰？太空兵？諸如此類的酸民不斷冒出來」。

憲兵表示，他在業務、勤務完成後，犧牲了多少睡眠時間花多少時間去練習儀態、擦亮甲鞋、調整甲服、拋光白盔，沒人看得見，只能換來許多咒罵，我真那麼低賤？三軍之恥嗎？「我到現在看到電風扇在轉都覺得電風扇在羞辱我」。

他貼文希望網友能夠給他一些正面能量還有按愛心，不然他真的沒辦法再承受這些言語壓力。

臉粉絲專頁小編除將此文置頂外，特別回文表示，「學弟辛苦了」、「你們長官壓力也很大」，呼籲憲兵要好好的活著完成任務，退伍後還是好漢一條，「不要像那些酸民要死不活還只剩下一張嘴！」

憲兵指揮部今晚（15日）表示，貼文出現後，指揮部立即針對當天被指涉左右轉不一致的官兵進行關懷，同時聯繫家人，貼文官兵正在休假，已電話聯繫當事人，給予支持鼓勵。

憲兵國防部

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