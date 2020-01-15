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徐衍璞晉任上將 這件任務辦得圓滿周全

2020-01-15 18:53聯合報 記者洪哲政／即時報導

徐衍璞。 聯合報系資料照片／記者程嘉文攝影
徐衍璞。 聯合報系資料照片／記者程嘉文攝影
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國防部今天證實，國防部常務次長徐衍璞將參謀本部副參謀總長執行官，同時晉任陸軍二級上將。徐衍璞甫在短時間内協助調度軍中有限資源，圓滿完成黑鷹殉職將士迎靈公奠等事務，備受高層肯定。

黑鷹墜機事件後續的迎靈、台北賓館的追思紀念、民眾致敬點設置、以及空軍松指部的聯合公奠典禮，擔任常次的徐衍璞居協調要津，尤其事發時是一大選前的敏感時刻，他在短短不到10天内圓滿完成交付任務，備受肯定。

據指出，1月2日黑鷹墜機事件發生後，國防部決定將8位殉職將士忠骸從來事發地迎回三總懷遠廳，當地原本堆滿醫療用品，徐衍璞在現場指揮調度，與三總院長蔡建松動員人力和廠商合作，3個多小時就將現場轉換成莊嚴的靈堂、開闢遺屬休息室，軍方與罹難者家屬的各項協調工作，當時也由徐衍璞親自主持。

據稱，昨日在松指部舉行的公奠典禮，空軍原僅有600各萬元預算，後來以緊急以千餘萬元額度完成招標決標。徐衍璞與國防部長辦公室主任王紹華、空軍松指部指揮官楊炳申等人合作，排除經費不足，投入各項工程布置，完成殉職將士聯合公奠典禮等各項儀式。

國防部今天發出新聞稿，參謀本部上將參謀總長職缺，由海軍司令部司令黃曙光上將調任；海軍司令部上將司令由參謀本部副參謀總長執行官劉志斌上將調任；參謀本部上將副參謀總長執行官由國防部常務次長徐衍璞中將調任，同時晉任陸軍二級上將。調任案均於109年1月16日生效。

國防部特別介紹表示，徐衍璞中將是陸軍官校72年班、戰院87年班，曾任陸軍第十軍團參謀長、陸軍副參謀長、人次室次長、陸軍第六軍團指揮官等重要軍職，學、經歷完整。任現職期間，指導國防戰略規劃及兵力結構整建等重大工作，著有貢獻，特拔擢調任參謀本部副參謀總長執行官，藉其豐富經驗，銜續推動各項建軍備戰工作。

國防部陸軍空軍

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