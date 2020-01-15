陸軍春節加強戰備 「聯兵營」首度亮相

每年農曆春節前，國防部慣例都邀請中外媒體，參訪陸海空三軍部隊戰備狀況。陸軍今年安排的受訪單位，是位於高雄阿蓮的564裝甲旅，並且首度讓媒體參訪陸軍正在整編中的「聯合兵種營」。

國軍「聯兵旅」的主力，由戰車營、機步營、砲兵營組成。陸軍新推動的「聯兵營」，則是打破原先戰車營與機步營的界限，每個營內都擁有戰車連、機步連（雲豹裝甲車），另外增編「火力連」，下轄120公釐迫擊砲排、拖式飛彈排、偵察排、狙擊組，原先的營部連改稱「戰鬥支援連」，增加衛生排等單位。

軍方官員指出，聯兵營的概念，是要落實以營為基本戰術單位。許多原本屬於旅級，作戰臨時配屬給各營的反裝甲、偵察、醫療急救等單位，如今改為「平戰一致」，直接編入各營，以達到提升獨立作戰能力、快速應變致變、全方位打擊的目標。也因為獨立作戰能力提升，營部本身的參謀編組擴大，以增加作業能力。

另外，564旅所屬的天山營區，於民國104年開始進行全面改建，107年底落成啟用。官兵的寢室由過去的大通鋪，改為二至四人一間，每位士兵都有木製單人床、內務櫃與書桌，各連的公共區域也設置沙發、高腳椅、冰箱、咖啡機，改善軍中服役環境。