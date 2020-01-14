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蔣萬安如何打敗勁敵吳怡農？在地人點出「基本2關鍵」

國軍三項加薪方案 飛官每月最多增七萬元

2020-01-14 21:32聯合報 記者程嘉文／台北即時報導

經國號戰機發射天劍一型飛彈。圖/軍聞社
經國號戰機發射天劍一型飛彈。圖/軍聞社
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蔡英文總統今天利用參謀總長沈一鳴國防部總士官長韓正宏等八位空難訓職官兵的葬禮機會，宣布行政院已經通過三項提升軍人待遇的方案，將追溯自本月一日開始實施。

依據國防部公布數字，未來中校飛行軍官的每月收入，可比現在多領最高七萬元。國防部表示，相關方案是沈一鳴和韓正宏生前積極推動，有助於提升國軍招募及留營誘因。

三項「利多」當中，金額最大的是飛行軍官續服現役獎助金。這項制度是鼓勵已達最低服役年限、可以「走人」的成熟飛官續留軍中，每次續服一簽5年，每年少校、中校可領60萬元，上校48萬元，如果中途退伍必須退還。如今改為區分定翼機與旋翼機，並將最大領取年限由任官24年延至30年，代表副聯隊長等資深上校飛官，也有資格領取。新制的續服現役獎助金，不再是同軍階「一口價」，而是逐年調升：少校與上校的最高金額，是定翼機108萬、旋翼機72萬；中校最高金額，是定翼機144萬、旋翼機102萬。

空降特戰加給方面，依據軍階不同，一般跳傘人員每月以往可領2200元至3200元，具備高空跳傘資格者，每月6400元至10600元。調漲之後，一般跳傘人員每月可領6200至7200元，高空跳傘人員每月10800至15000元。

士官長專業加給，包括一等士官長每月調增2635元、二等士官長2560元、三等士官長895元。等於替現役士官長加薪，鼓勵長留久用，但由於本俸不動，因此範圍限定於現役人員。

國防部沈一鳴國軍特戰空難

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