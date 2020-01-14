國軍三項加薪方案 飛官每月最多增七萬元

經國號戰機發射天劍一型飛彈。圖/軍聞社 分享 facebook

蔡英文總統今天利用參謀總長沈一鳴、國防部總士官長韓正宏等八位空難訓職官兵的葬禮機會，宣布行政院已經通過三項提升軍人待遇的方案，將追溯自本月一日開始實施。

依據國防部公布數字，未來中校飛行軍官的每月收入，可比現在多領最高七萬元。國防部表示，相關方案是沈一鳴和韓正宏生前積極推動，有助於提升國軍招募及留營誘因。

三項「利多」當中，金額最大的是飛行軍官續服現役獎助金。這項制度是鼓勵已達最低服役年限、可以「走人」的成熟飛官續留軍中，每次續服一簽5年，每年少校、中校可領60萬元，上校48萬元，如果中途退伍必須退還。如今改為區分定翼機與旋翼機，並將最大領取年限由任官24年延至30年，代表副聯隊長等資深上校飛官，也有資格領取。新制的續服現役獎助金，不再是同軍階「一口價」，而是逐年調升：少校與上校的最高金額，是定翼機108萬、旋翼機72萬；中校最高金額，是定翼機144萬、旋翼機102萬。

空降特戰加給方面，依據軍階不同，一般跳傘人員每月以往可領2200元至3200元，具備高空跳傘資格者，每月6400元至10600元。調漲之後，一般跳傘人員每月可領6200至7200元，高空跳傘人員每月10800至15000元。

士官長專業加給，包括一等士官長每月調增2635元、二等士官長2560元、三等士官長895元。等於替現役士官長加薪，鼓勵長留久用，但由於本俸不動，因此範圍限定於現役人員。