影／《軍情站》總長之死 突顯國軍建立戰搜能量急迫性

發生於1月2日的空軍黑鷹直升機空難，包括參謀總長沈一鳴在內共8位國軍將士罹難，於14日上午在空軍松山基地舉行聯合公祭，舉國哀傷，空軍也派遣4架幻象戰機以失蹤者隊形通過，對罹難者表達哀悼與追思。

失事原因目前資料已送至美方判讀，待判讀完成後將送回國軍組成的失事調查委員會，再進行交叉分析還原肇因。回顧搜救過程，軍方與消防單位在本次事故中均迅速動員，並在12小時內將傷亡者全數後送完畢，但在搜救單位的協調溝通與任務分配的磨合耗時，仍造成2位原本生還的機組員最終撐不到搜救人力抵達的遺憾。軍事專家指出，舉國外例，美國空軍的空降搜救隊（Pararescue Jumper，PJ)實為國軍可借鏡的對象，隸屬於美國空軍特種作戰司令部的空降搜救隊源於1946年成立的陸軍空中搜救隊，專責失事機搜救，戰場傷兵救援，與重要人物撤離等任務；不管是在區域衝突、人質危機，甚至是太空人返回地球後的回收任務，都可見到他們的蹤跡。不過高強度的任務需求也同時造就他們高強度的訓練標準。要成為一位合格的PJ，必須要經過11道關卡，不只要會山地作戰，還要會滲透潛水、高跳低開與特種地形跳傘，取得完整的三棲特戰專長後，再進入37周的戰傷救護課程，取得PJ最重要的高階救護技術員身分，也就是EMT-P。最後再接受22周的實習與鑑測，總計2年的訓練再加上70%以上的高淘汰率，讓這些戰鬥力超強的急救員，成為前線官兵衝鋒陷陣最大的安全後盾。