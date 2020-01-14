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國防部：行政院新增三項國軍加給追溯本月1日生效

2020-01-14 13:00聯合報 記者洪哲政／即時報導

國防部今天表示，行政院109年度調增「士官長專業加給」、「飛行軍官續服獎助金」及「國軍空降特戰勤務加給」等3項待遇調整，已於109年1月14日核定，追溯自109年1月1日生效實施。

蔡總統今天出席國防部在空軍松山基地為黑鷹殉職將士舉行的聯合公奠典禮，宣布行政院已核定國軍三項加給方案，包括空戰特戰勤務加給、飛行軍官續服獎助金、士官長專業加給。

國防部說，此為故參謀總長沈一鳴和故國防部總士官督導長韓正宏生前積極推動的方案，能夠提升國軍招募及留營誘因，使各職類人力持續成長。

行政院核定三項國軍加給內容如下：

ㄧ、士官長專業加給：

「士官長專業加給」係依勤務特性酌予調增核發基準，士官長各階專業加給分别調增，一等士官長調增2635元、二等士官長調增2560元、三等士官長調增895元。

二、飛行軍官續服獎助金：

(1)放寬請領年資：由現行服滿現役最少年限(14年)至24年，調整為服現役滿14至30年之校級飛行軍官。

(2)調增申領金額：規劃定翼機上校及少校每年調增為最高108萬元，中校每年調增為最高144萬元;旋翼機上校及少校每年調增為最高72萬元，中校每年調增為最高102萬元。

三、國軍空降特戰勤務加給：

依現行勤務加給，高空跳傘各階提升4400元；一般跳傘各階提升4000元。

國防部今天表示，行政院109年度核定調增「士官長專業加給」、「飛行軍官續服獎助金...
國防部今天表示，行政院109年度核定調增「士官長專業加給」、「飛行軍官續服獎助金」及「國軍空降特戰勤務加給」等3項待遇調整。記者洪哲政/攝影
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士官長國軍國防部

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