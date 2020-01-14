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幻象戰機以追思致敬隊形 紀念殉職將士

2020-01-14 13:00攝影中心 記者陳正興／即時報導

國防部今天上午在空軍松山指揮部舉行0102英勇殉職將士聯合公奠典禮結束後由3架UH-60M型黑鷹直升機及4架幻象2000型機進行「追思致敬」編隊衝場，並由陸軍禮砲連執行「矧砲」禮（鳴砲19響），向殉職將士們致上最崇高的敬意與追思。

0102殉職將士聯合公奠上午在松山機場四號機棚舉行，陸軍禮砲連執行「矧砲」禮（鳴...
0102殉職將士聯合公奠上午在松山機場四號機棚舉行，陸軍禮砲連執行「矧砲」禮（鳴砲19響），向殉職將士們致敬。記者陳正興／攝影
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國防部今天上午在空軍松山指揮部舉行0102英勇殉職將士聯合公奠典禮結束後，由3架...
國防部今天上午在空軍松山指揮部舉行0102英勇殉職將士聯合公奠典禮結束後，由3架UH-60M型黑鷹直升機編隊衝場，向殉職將士們致敬。記者陳正興／攝影
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0102殉職將士聯合公奠上午在松山機場四號機棚舉行，4架幻象2000型機進行「追...
0102殉職將士聯合公奠上午在松山機場四號機棚舉行，4架幻象2000型機進行「追思致敬」編隊衝場，向殉職將士們致上最崇高的敬意與追思。記者陳正興／攝影
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0102殉職將士聯合公奠上午在松山機場四號機棚舉行，民眾在旁合十禱念。記者陳正興...
0102殉職將士聯合公奠上午在松山機場四號機棚舉行，民眾在旁合十禱念。記者陳正興／攝影
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0102殉職將士聯合公奠上午在松山機場四號機棚舉行，陸軍禮砲連執行「矧砲」禮（鳴...
0102殉職將士聯合公奠上午在松山機場四號機棚舉行，陸軍禮砲連執行「矧砲」禮（鳴砲19響），向殉職將士們致敬。記者陳正興／攝影
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黑鷹直升機空軍國防部

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