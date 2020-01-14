向黑鷹殉職將士致敬 幻象戰機衝場拉升隊形通過

相關新聞
憲兵在三軍統帥面前左右不分？憲指部出來面對了2020-01-14 12:15
美國防部准將馬修尹斯勒來台弔唁黑鷹職殉將士2020-01-14 11:40
黑鷹殉職將士聯合公奠 蔡英文總統親臨主持2020-01-14 10:28
為什麼要降半旗？哀悼黑鷹殉難將士有單位未降半旗2020-01-14 10:00
山東號服役：陸「反介入／區域拒止」戰略成形2020-01-14 09:48
0102將士公祭 蔡英文宣布將士們任務結束2020-01-14 09:23
蔡總統在黑鷹殉職將士靈前宣布核定國軍三項加給2020-01-14 09:18
黑鷹殉職將士公奠 蔡總統親頒褒揚令2020-01-14 08:53
「常以黑醋麵裹腹的參謀總長」 黑鷹殉職將士今公奠2020-01-14 08:36
沈一鳴乃至兩蔣 他們為何都無法國葬？2020-01-14 08:00
北市進出口公會與軍友社赴澎湖勞軍2020-01-14 02:59
黑鷹8殉職官兵移靈 總統、民間送行2020-01-14 00:19
哀悼參謀總長沈一鳴等將士殉職 行政院宣布明降半旗2020-01-13 19:59
沈一鳴移靈 蔡英文現身致祭2020-01-13 18:51
黑鷹8殉職將士移靈 總統蔡英文向車隊鞠躬致意2020-01-13 18:13
沈一鳴等殉職將士移靈 總統將在國防部門口向車隊致意2020-01-13 14:29
黑鷹殉職將士下午移靈 車隊停留國防部接受舊屬致敬2020-01-13 11:44
參謀總長黃曙光呼聲高 梅家樹可望接任海軍司令2020-01-13 10:55
參謀總長 黃曙光、王信龍呼聲高2020-01-13 01:19
空難官兵喪禮 黑鷹、幻象衝場致敬2020-01-13 01:19
可靠消息透露…海軍司令黃曙光 將擔任參謀總長2020-01-12 20:15
影／再次與他們相遇 國防部追思影片披露黑鷹殉職將士英姿2020-01-12 17:24
影／超催淚！醫師創作歌「天上的你好嗎？」 悼黑鷹殉職將士2020-01-12 16:47
黑鷹空難殉職官兵13日移靈 國防部安排路祭2020-01-12 16:13
空軍：失事黑鷹黑盒子已交美軍判讀 需時4周2020-01-12 14:54
殉職黑鷹將士公奠移靈 空軍將在北市沿途設軍民致敬點2020-01-12 14:31
助黑鷹殉職者家人走出悲痛 心理師:陪伴關懷提供協助2020-01-04 10:24
黑鷹黑盒子下載完成 明早送國防部最後研判2020-01-03 18:50
黑鷹失事女記者求援 雪羊籲勿用Line定位易失準2020-01-02 21:08
熱門文章
扶龍王！王世堅曾說蔡英文選上就跳海 網：帶上黃阿姨2020-01-13 21:02
行政院傍晚內閣總辭 蔡英文已請蘇貞昌留任2020-01-13 16:40
民調／戰犯榜吳韓分居一二 選主席朱立倫、蔣萬安熱門2020-01-14 08:28
顏家太輕敵？陳柏惟為何能贏顏寬恒 網曝三大原因2020-01-13 15:34
國民黨開票結果慘輸？ 學者曝：其實選得超好2020-01-13 14:32
選後要擁抱家人 李艷秋問蔡英文：拿國旗的是家人嗎？2020-01-13 13:24
沈一鳴乃至兩蔣 他們為何都無法國葬？2020-01-14 08:00
獨／江啟臣宣布辭中常委 呼籲所有中常委一同總辭2020-01-13 22:45
一樣回鍋市長！韓國瑜遇罷免怎朱立倫沒事 網點出關鍵2020-01-13 17:23
為何蔡英文贏新加坡人會難過？ 網曝：幾乎都韓粉2020-01-13 21:33
韓國瑜：選舉補助款我一塊錢也不會拿 黨主席非目標2020-01-14 02:30
大選落幕即將歸建 「特勤吳彥祖」：現在可以好好睡了2020-01-14 10:52
涉貼文恐嚇小燈泡媽媽 婦人到案道歉2020-01-13 18:23
哀悼參謀總長沈一鳴等將士殉職 行政院宣布明降半旗2020-01-13 19:59
青壯派劍指主席補選？蔣萬安跟進江啟臣辭國民黨中常委2020-01-14 01:29
趙少康批吳敦義的敗選聲明：沒道歉還為難中常委2020-01-14 10:55
國民黨在對的時機派錯的人？黃暐瀚：不管派誰選都輸2020-01-13 14:53
總統國際記者會口譯是台大教授 范家銘曝最緊張是這事2020-01-14 00:08
蔡總統在黑鷹殉職將士靈前宣布核定國軍三項加給2020-01-14 09:18
留言