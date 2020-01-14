美國防部准將馬修尹斯勒來台弔唁黑鷹職殉將士

故參謀總長沈一鳴等8位國軍將士，日前在慰訪部隊途中，因所搭乘空軍UH-60M黑鷹直升機不幸失事而罹難，國防部今天上午在空軍松山基地舉行聯合公奠典禮，美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑率美軍現役准將馬修尹斯勒（MATTHEW C. ISLER）等文武官員至會場弔唁。

國防部上午在空軍松山基地為殉職將士聯合公奠典禮，故總長沈一鳴靈柩國旗覆旗官由三軍大學校長王信龍、陸軍司令陳寶餘、海軍司令黃曙光、空軍司令熊厚基等4位上將擔任。故政戰局副局長于親文的國旗覆旗官則是由政戰局長簡士偉、陸軍政戰主任楊安、海軍政戰主任孫常德、空軍政戰主任王純雄四人擔任；其他殉職將士也由同階資深將士擔任覆旗官，向將士們為國奉獻致敬。

駐台使節團也到會場靈前弔唁將士，美國在台協會單獨組團致敬，儀式司儀宣達，由酈英傑主祭，並率美國防部代表艾斯勒准將、休葛士官長等文武官員與祭。與祭美方軍職人員都著西裝便服。

據了解，艾斯勒是美國防部空軍國際事務部副副部長區域事務主任，此行代表美國防部來台向我殉職將士致敬，其現職資料如美國防部官方網址