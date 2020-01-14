黑鷹殉職將士聯合公奠 蔡英文總統親臨主持

國防部今天上午在空軍松山指揮部舉行0102英勇殉職將士聯合公奠典禮，蔡英文總統在國防部長嚴德發等人陪同下親臨弔唁沈一鳴總長等8名將士英靈，並主持追頒獎章、追晉及明令褒揚等儀式，以表彰將士為國盡忠戮力維護國家安全的貢獻，儀式結束後，總統也向將士遺眷慰問致意，場面莊嚴肅穆,備極哀榮。

公奠典禮結束後，將進行啟靈儀式，由3架U-60M型黑鷹直升機及4架幻象2000型機進行「追思致敬」隊形編隊衝場，並由陸軍禮砲連執行鳴砲19響，向將士們致上最崇高的敬意與追思，啟靈車隊隨後前往台北市第二殯儀館發引火化。 0102黑鷹殉職將士上午舉行聯合公奠典禮，蔡英文總統親自主持追頒獎章儀式給參謀總長沈一鳴，並由總長夫人代表接受，記者杜建重／攝影 分享 facebook 0102黑鷹殉職將士上午舉行聯合公奠典禮，蔡英文總統親頒褒揚令給參謀總長沈一鳴，由總長夫人代表接受，記者杜建重／攝影 分享 facebook 國防部上午舉行0102英勇殉職將士聯合公奠典禮，蔡英文總統親臨主持追頒獎章、追晉及明令褒揚等儀式，並在儀式結束後，一一向殉職將士家屬表達慰問致意。記者杜建重／攝影 分享 facebook 國防部上午舉行0102英勇殉職將士聯合公奠典禮，蔡英文總統親臨主持追頒獎章、追晉及明令褒揚等儀式，儀式結束後，總統走向沈一鳴總長夫人（左）座位表達慰問致意。記者杜建重／攝影 分享 facebook 國防部上午舉行0102英勇殉職將士聯合公奠典禮，前總統馬英九到場向殉職將士家屬表達慰問致意。記者杜建重／攝影 分享 facebook 國防部今天上午在空軍松山指揮部舉行0102英勇殉職將士聯合公奠典禮，蔡英文總統親臨弔唁沈一鳴總長等8名將士英靈。記者杜建重／攝影 分享 facebook 國防部今天上午在空軍松山指揮部舉行0102英勇殉職將士聯合公奠典禮，蔡英文總統在國防部長嚴德發等人陪同下親臨弔唁沈一鳴總長等8名將士英靈，場面莊嚴肅穆,備極哀榮。記者杜建重／攝影 分享 facebook 國防部今天上午舉行0102英勇殉職將士聯合公奠典禮，國防部長嚴德發率領三軍司令為沈一鳴總長等8名將士棺木覆蓋國旗。記者杜建重／攝影 分享 facebook 國防部今天上午舉行0102英勇殉職將士聯合公奠典禮，國防部長嚴德發率領三軍司令為沈一鳴總長等8名將士棺木覆蓋國旗。記者杜建重／攝影 分享 facebook 國防部今天上午在空軍松山指揮部舉行0102英勇殉職將士聯合公奠典禮，蔡英文總統親臨弔唁沈一鳴總長等8名將士英靈。記者杜建重／攝影 分享 facebook