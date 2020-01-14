蔡總統在黑鷹殉職將士靈前宣布核定國軍三項加給

蔡總統今天出席國防部在空軍松山基地為黑鷹殉職將士舉行的聯合公奠典禮，主持追頒獎章、追晉及明令褒揚等儀式。她以中華民國三軍統帥身份在靈前一一悼念8位將士姓名說：「各位辛苦了，謝謝你們，你們任務完成了，國家永遠感謝你們、也懷念你們」。她同時宣布，行政院已核定故參謀總長沈一鳴與國防部總士官長韓正宏生前推動的相關加給方案，包括空戰特戰勤務加給、飛行軍官續服獎金、士官長專業加給。

蔡總統致詞表示，今天我們齊聚一堂，向沈總長等七位將士告別，她要代表全體國人感謝他們為國家的付出與貢獻，這八位優秀的將士殉職，不僅是國家重大損失，也讓我們感到十分心疼與不捨。這些日子以來，她看到社會各界表達對將士的追思與懷念，除在網路平台上，台北賓館追思會場有一萬兩千多位，尤其是看到台北101大樓外牆亮起追思文字，讓她充滿感動與感謝。

蔡總統說，因為這代表全體國人同胞對國軍確保國家安全、堅定守護家園的決心，給予最高的認同與肯定，徹底展現出軍民一家親的精神，她身為三軍統帥，會給國軍弟兄姊妹最大的支持。蔡總統宣布，從今天起國軍新增的三項加給方案，空戰特戰勤務加給、還有沈一鳴參謀總長、韓正宏總士官長生前推動的飛行軍官續服獎金、士官長專業加給與傘兵加給，行政院都已經核定。

蔡總統呼籲，國軍所有受惠弟兄姊妹必須要記住，這是沈一鳴和韓正宏念茲在茲的事，殉職弟兄克盡職守、保家衛國，他們精神永遠存在心中。國軍弟兄姊妹繼續堅守崗位，繼續守護國家，就是向他們道別、懷念最好的方式。這次事故不會擊倒我們，只會讓我們更加團結。

蔡總統表示，從事故發生到現在，殉職將士眷屬都展現最堅強一面，她也感受到家屬的心痛與難過，國軍將士能心無旁騖克盡職守，都是家屬支持與成全，她代表國人向國軍眷屬致上最高感謝。