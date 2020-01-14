「常以黑醋麵裹腹的參謀總長」 黑鷹殉職將士今公奠

故參謀總長沈一鳴等8位國軍將士，日前在慰訪部隊途中，因所搭乘空軍UH-60M黑鷹直升機不幸失事而罹難，國防部今天上午在空軍松山基地舉行聯合公奠儀式，一早就有大批民眾與軍中故舊在基地外排隊等候，準備參與致敬。前總統馬英九、前國防部長高華柱都到場親自向遺屬致意。

公奠儀式將由蔡英文總統親自弔唁，並主持追頒獎章、追晉及明令褒揚等儀式。幻象戰機與黑鷹直升機將在基地上空以「追思致敬」隊形衝場致敬。

國防部今天也以「國之干城、典範永存」，分別為殉職將士發布生平事略，內容指沈一鳴1月2日率隊搭機前往宜蘭東澳嶺雷達站慰問官兵，途中「迫降失事」於新北坪林與宜蘭交界山區。這起事故，造成沈一鳴、政戰局副局長于親文、國防部總士督長韓正宏、情次室助次洪鴻鈞、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、總長室參謀黃聖航等8人罹難。

國防部發布的沈一鳴事略指出，沈一鳴待人總是笑容可掬，關懷備至，但律己甚嚴，即使任空軍司令、軍政副部長及參謀總長期間，每日準時在6點10分進入辦公室，並因公務繁忙，三餐極為簡約，晚餐常僅以一團麵條搭配黑醋解飢，部屬曾擔心量少不足，偷偷加量，卻總是被察覺。此外，各項生活物品如白色布鞋、毛巾、黑色棉襪等，也都以軍用補給為主，衣物間擺置十分整齊，維持官校生訓練的傳統。