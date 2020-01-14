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國民黨青壯派劍指主席補選？ 蔣萬安跟進江啟臣辭中常委

北市進出口公會與軍友社赴澎湖勞軍

2020-01-14 02:59聯合報 記者程嘉文／即時報導

農曆春節向來是工商團體勞軍的高峰，今年受到總統大選影響，投票前相關活動幾乎完全暫停。如今隨著選舉結果揭曉，勞軍行程立刻開跑。台北市進出口公會與軍人之友社，13日到澎湖勞軍，感謝國軍官兵在前線堅守崗位，捍衛國家安全，讓國人百姓得以安居樂業。

勞軍團由北市進出口公會榮譽理事長黃呈琮率隊，軍友社理事長李棟樑陪同，頒發團體加菜金給第一作戰區下轄各單位，並走訪空軍拱北雷達站、澎防部莒光營區、陸軍九地彈庫、海軍飛彈快艇二中隊、146艦隊等部隊，公會勞軍團14日繼續在澎湖走訪部隊。

北市進出口公會會員超過8000，早年全台三分之二以上貿易額來自該會會員，至今仍是全國最大的進出口公會，李棟樑先前就曾擔任公會理事長。

黃呈琮致詞時強調，大家常說台灣經濟奇蹟起自「一個007皮箱跑遍世界」的台商，北市進出口公會作為全國最大的進出口業者團體，正是會員們的寫照。但是大家往返世界各地爭取生意，必須要感謝國軍保家衛國，維持社會安定，業者才能安心發展事業，進而帶動國內經濟發展。因此公會每年春節都會前往外島勞軍，以表感謝國軍長年的辛勞付出。

李棟樑則感謝北市進出口公會對國軍的關心，並強調國軍官兵無論平日或假日，24小時兢兢業業、堅守崗位，不計一切為國家犧牲奉獻；尤其每當重要節日，許多官兵因為擔任戰備輪值，無法回家與親人團聚，因此他特別陪同敬軍團前來，向官兵表達感謝之意。　

勞軍團在光華六號飛彈快艇前合影。記者程嘉文/攝影
勞軍團在光華六號飛彈快艇前合影。記者程嘉文/攝影
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北市進出口公會榮譽理事長黃呈琮，代表公會致贈加菜金給各單位。記者程嘉文/攝影
北市進出口公會榮譽理事長黃呈琮，代表公會致贈加菜金給各單位。記者程嘉文/攝影
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軍友社理事長李棟樑致贈春節小禮給官兵。記者程嘉文/攝影
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國軍北市

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