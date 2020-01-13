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沈一鳴移靈 蔡英文現身致祭

2020-01-13 18:51聯合報 記者程嘉文／即時報導

參謀總長沈一鳴上將等八位空難殉職官兵的公祭，明天上午將在松山軍用機場舉行。今天傍晚，載運靈柩的車隊由三軍總醫院出發，經過國防部空軍司令部、海軍司令部、忠烈祠，由中山北路轉民權東路，抵達松山軍用機場。當車隊通過國防部大門口時，總統蔡英文率領國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、退輔會主委馮世寬等官員，向靈車一一行禮致敬。

明天葬禮結束後，烈士忠骸將經敦化北路、敦化南路、辛亥路，到北市第二殯儀館火葬。車隊與今天相同，同樣採取「慢速引導」前進，在憲兵重型機車前導後，跟隨一輛播放先前各界悼念影片的大型文宣車，在八輛靈車之後，還有兩輛貼著官兵照片與「國之干城，典範永存」標語的軍用巴士。沿途除了軍方派出官兵列隊，也有不少民眾自發性帶著國旗前來送行。

總統府今天中午宣布，蔡英文總統新增行程，傍晚將到國防部前，向殉職官兵致敬。車隊在國防部前暫停，所有軍職人員行舉手禮，文官行撫胸禮，總統則向靈車一一鞠躬。此時司儀哽咽宣讀悼念文：「總長及七位將士辛苦了，總統親自帶著全體官兵將士向您們告別，您們的精神將長存我們心中。任務已經結束了，謝謝您們。我們保證會恪盡軍人職責。竭盡忠誠、堅守崗位。願，您們一路好走。」

明天在空軍松山基地指揮部的公祭會場，民眾如果攜帶身分證件，也可以參加。葬禮先頒發褒揚令、播放追思影片、棺木覆旗，在各界行禮完成後、車隊啟靈前，空軍派出3架UH-60黑鷹直升機與四架幻象2000戰鬥機低空衝場，陸軍禮砲連將發射19響「矧砲」致哀。直升機領隊是空軍四聯隊副隊長陳鎂煌上校，曾任沈一鳴辦公室主任。幻象機採「追思致敬編隊」，抵達會場上空時，三號機將拉升脫離，以缺口隊形通過，象徵英雄不再歸來。

殉職官兵中，包括沈一鳴、總士官長韓正宏、總長侍從參謀黃聖航，骨灰將安厝五指山國軍示範公墓忠靈殿。沈一鳴獲追贈青天白日勳章，將安厝在特勳區，韓、黃兩人則分依軍階入厝。政戰局副局長于親文與三位機組員，將安葬碧潭的空軍烈士公墓。參謀本部情報助理次長洪鴻鈞，安葬家族墓園。

空軍司令熊厚基在靈車擔任前導。記者陳正興/攝影
空軍司令熊厚基在靈車擔任前導。記者陳正興/攝影
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蔡英文總統向沈一鳴的靈車行禮。記者陳正興/攝影
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空軍國防部沈一鳴

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