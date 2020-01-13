黑鷹8殉職將士移靈 總統蔡英文向車隊鞠躬致意

參謀總長沈一鳴等八位因UH-60黑鷹直升機空難殉職的官兵，傍晚由三軍總醫院移靈到空軍松山指揮部。車隊一路以慢速行進，蔡英文總統在國防部外與將官及士兵一同等候車隊經過，並以深深一鞠躬，向將士們的移靈車隊致意。

【中央社／台北13日電】

參謀總長沈一鳴上將等8位將士在黑鷹事故中殉職，移柩車隊今天下午5時許在憲兵前導下從三總出發，大批民眾醫護拿著國旗向殉職將士致敬，總統蔡英文在國防部門口親自迎接車隊，悼念緬懷。

蔡總統在國防部長嚴德發、國家安全會議秘書長李大維陪同，帶領國防部全體官兵同仁向殉職將士告別，在司儀致詞「任務已經結束了，謝謝你們，我們保證會克盡軍人職責，竭盡忠誠，堅守崗位，願你們一路好走」下，哀悼追思，場面肅穆。

國防部為表彰追思沈一鳴等8位殉職將士，今天下午以高規格移柩，路線從三軍總醫院懷德廳啟程，最後抵達空軍松指部。

移柩車隊沿途行經國防部等19處地點，路線全長約13公里，採「慢速引導」並規劃37個致敬點，供官兵代表及民眾致意。

松山基地指揮部明天將舉行公祭，除了棺木覆旗、追晉軍階、頒發褒揚令與旌忠狀外，將有4架幻象2000戰機衝場，以「缺席隊形」編隊，悼念殉職人員。