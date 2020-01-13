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黑鷹殉職將士下午移靈 車隊停留國防部接受舊屬致敬

2020-01-13 11:44聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

國防部明日上午將在空軍松山基地指揮部舉行公奠儀式，為參謀總長沈一鳴等8位黑鷹直升機殉職將士送行，將士靈柩下午將自三軍總醫院懷德廳移靈到松指部。而空軍今日中午將安排UH-60M黑鷹直升機與幻象2000型戰機在松山上空衝場，預演明日將實施的空中致敬分列式。

國防部表示，殉職將士靈柩將在今日下午17時移柩，移柩車隊將由憲兵敞篷車、重型機車、警備車及靈車等31輛車引導，自三軍總醫院懷德廳出發，路線全長約13公里，全程採「慢速引導」，車速約於10-15公里，行經國防部、空軍司令部及海軍司令部等處，預訂17時50分抵達空軍松山基地指揮部。車隊將在國防部前停留30秒，接受舊屬致敬。

國防部表示，空軍規劃沿路有19處、37個致敬點（如附表），由官兵代表及敦請民眾自發性參與致意，提供國軍官兵及民眾緬懷殉職將士，各致敬點均設專人引導。

國防部說，移柩、啟靈車隊行經路線，由台北市政府警察局實施各路口交通燈號管制，並派遣警車擔任前導車。行進期間正逢下班及車潮時段，可能造成部分路段交通壅塞，若造成暫時不便，敬請用路人多加包涵及體諒。

此外，空軍黑鷹直升機、幻象戰機明日將在公奠儀式執行空中分列式，預定中午執行全兵力預演，有網友目擊四架空軍「紅十字」UH-60M直升機日前通過新竹南寮上空，進駐桃園龍潭601旅。清晨北市上空雖大雨還有雷聲，但觀路機正常升空，預演可望順利實施。

空軍黑鷹直升機、幻象戰機明日將在公奠儀式執行空中分列式，預定中午執行全兵力預演，...
空軍黑鷹直升機、幻象戰機明日將在公奠儀式執行空中分列式，預定中午執行全兵力預演，有網友目擊四架空軍「紅十字」UH-60M直升機日前通過新竹南寮上空，進駐桃園龍潭601旅。圖／本報資料照
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國防部表示，黑鷹殉職將士靈柩將在今日下午17時移柩空軍規劃沿路有19處、37個致...
國防部表示，黑鷹殉職將士靈柩將在今日下午17時移柩空軍規劃沿路有19處、37個致敬點，由官兵代表及敦請民眾自發性參與致意，提供國軍官兵及民眾緬懷殉職將士，各致敬點均設專人引導。圖/空軍司令部
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空軍黑鷹直升機國防部沈一鳴

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