參謀總長黃曙光呼聲高 梅家樹可望接任海軍司令

據證實，不論按軍中倫理或受國安高層肯定程度，海軍司令黃曙光（左）出任參謀總長呼聲較高；而考量維持異動最小、同時兼顧潛艦國造任務推動，海軍司令可望由第一副司令梅家樹（右）升任的機會高。圖／軍聞社、本報資料照 分享 facebook 蔡英文總統連任，軍方高階將領人事將隨之調整。參謀總長沈一鳴上將不幸殉職，據證實，遺缺可望由目前期別高的海軍司令黃曙光接任，而考量海軍潛艦國造任務推動，海軍司令由具備軍備局長經歷的副司令梅家樹接任呼聲高。

國防部上午對參謀總長人事暫無評論，僅稱國防部日前已核定由副總長執行官劉志斌上將代理總長，餘相關報導均屬臆測。目前傳國防部將在明天為沈一鳴舉行公祭後，公布新總長人事，但國防部以事涉總統府職權，沒有評論。

針對總長人事，軍方傳出兩種異動組合。其中一組為黃曙光接任總長，海軍副司令丘樹華接任副總長，副總長劉志斌接任海軍司令，參謀本部後勤參謀次長黃佑民接任國防大學副校長；另種組合，則傳由前陸軍司令、國防大學校長王信龍出任總長，劉志斌接任校長遺缺，陸軍副參謀總長接任副總長執行官。

但據證實，不論按軍中倫理或受國安高層肯定程度，海軍司令黃曙光出任參謀總長呼聲較高；而考量維持異動最小、同時兼顧潛艦國造任務推動，海軍司令可望由第一副司令梅家樹升任的機會高。

傳可能接任海軍司令的梅家樹，海軍官校74年班畢業，國防大學海軍指揮參謀學院90年班、國防大學戰爭學院正規班95年班

。歷任海軍二六一戰隊戰隊長、海軍一四六艦隊艦隊長、海軍戰鬥系統工廠廠長、國防部作戰及計畫參謀次長室助理次長、國防部政務辦公室主任、海軍司令部參謀長、國防部軍備局局長、國防部常務次長。

但若確定由黃曙光出任參謀總長，黃是1957年6月10日出生，明年7月1日將屆退，任參謀總長的將領將再面臨不到兩年就必須退伍的狀況。