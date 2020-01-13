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參謀總長 黃曙光、王信龍呼聲高

2020-01-13 01:19聯合報 記者程嘉文／台北報導

海軍司令黃曙光（右）。 圖／聯合報系資料照片
海軍司令黃曙光（右）。 圖／聯合報系資料照片
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蔡英文總統贏得連任後，軍方高階將領人事也隨之調整。參謀總長沈一鳴上將殉職後，接任人選各方關注，目前傳出以海軍司令黃曙光上將及前陸軍司令、國防大學校長王信龍，兩人呼聲最高。據了解，國防部將在明天為沈一鳴舉行公祭後，公布新總長人事。但國防部不願證實。

國防大學校長王信龍。 圖／聯合報系資料照片
國防大學校長王信龍。 圖／聯合報系資料照片
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參謀總長沈一鳴本月二日搭乘黑鷹直升機執行春節慰勞行程時失事殉職，總長一職由副參謀總長執行官劉志斌上將暫代。參謀總長為軍令系統之首，實際指揮三軍部隊作戰，慣例都由最資深的現職上將擔任。

接任熱門人選之一的黃曙光，與沈一鳴都是官校六十八年班畢業，去年六月參謀總長李喜明上將屆齡退伍，黃、沈兩人在年班上都是合適人選。但由於總長一職通常三軍輪替擔任，黃曙光與李喜明都是海軍，黃又正負責國造潛艦（ＩＤＳ）計畫，因此由空軍的沈一鳴出任總長。

民國一○五年六月，黃曙光由海軍副司令升任司令，是蔡總統第一位晉升的上將。他接掌海軍至今近四年，是近年任期最久的司令。任內最重要建樹，是一手主導國造潛艦計畫，深受總統信任。

另一熱門人選為王信龍，曾任陸軍花東防衛指揮部副指揮官、陸軍司令部計畫處處長、第六軍團指揮部副指揮官、國防部參謀本部人事參謀次長室次長、陸軍司令等職。

總長的人事，也將牽動軍中高階將領異動。目前傳出若黃曙光接任總長，劉志斌可能接海軍司令。劉志斌是蔡總統四年前挑選的首任侍衛長，由侍衛長卸任後，歷經海軍艦隊指揮官、副司令，去年四月升任副參謀總長執行官、晉二級上將，是現役上將中最年輕的一位。

參謀本部有三位副總長，陸海空三軍各一，除了執行官是二級上將，另兩位則是中將。若劉志斌調任海軍司令，可能接任人選為陸軍副總長陳曉明中將升執行官，同時晉升二級上將；海軍副司令丘樹華中將可能調任副參謀總長。

海軍沈一鳴陸軍

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