人選出爐！海軍司令黃曙光 將擔任參謀總長

黃曙光。圖／軍聞社 分享 facebook 參謀總長沈一鳴上將於總統大選前搭機失事身亡，在蔡總統贏得連任之戰後，軍方高階人事隨之調整。可靠來源透露，現任海軍司令黃曙光上將，將接任參謀總長；現任副參謀總長執行官劉志斌上將，將接任海軍司令，這項人事案將於16日異動。

參謀總長為軍令系統之首，是實際指揮三軍部隊作戰的人，慣例都由最資深的現職上將擔任。黃曙光與沈一鳴都是官校68年班畢業，其他現役二級上將（不含戰略顧問）中，國防大學校長王信龍與陸軍司令陳寶餘是69年班，軍備副部長張冠群70年班，軍政副部長張哲平71年班，空軍司令熊厚基72年班，副總長執行官劉志斌73年班。

參謀本部的三位副總長，陸海空三軍各一，除了執行官是二級上將，另兩位則是中將。在劉志斌調任海軍司令後，將由現任陸軍副總長陳曉明中將（72年班）升任執行官，晉二級上將；海軍副司令丘樹華中將（72年班）調任副參謀總長。