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人選出爐！海軍司令黃曙光 將擔任參謀總長

人選出爐！海軍司令黃曙光 將擔任參謀總長

2020-01-12 20:15聯合報 記者程嘉文／台北即時報導

黃曙光。圖／軍聞社
黃曙光。圖／軍聞社
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參謀總長沈一鳴上將於總統大選前搭機失事身亡，在蔡總統贏得連任之戰後，軍方高階人事隨之調整。可靠來源透露，現任海軍司令黃曙光上將，將接任參謀總長；現任副參謀總長執行官劉志斌上將，將接任海軍司令，這項人事案將於16日異動。

參謀總長為軍令系統之首，是實際指揮三軍部隊作戰的人，慣例都由最資深的現職上將擔任。黃曙光與沈一鳴都是官校68年班畢業，其他現役二級上將（不含戰略顧問）中，國防大學校長王信龍與陸軍司令陳寶餘是69年班，軍備副部長張冠群70年班，軍政副部長張哲平71年班，空軍司令熊厚基72年班，副總長執行官劉志斌73年班。

參謀本部的三位副總長，陸海空三軍各一，除了執行官是二級上將，另兩位則是中將。在劉志斌調任海軍司令後，將由現任陸軍副總長陳曉明中將（72年班）升任執行官，晉二級上將；海軍副司令丘樹華中將（72年班）調任副參謀總長。

黃曙光從105年6月蔡總統上任不久，就接任海軍司令至今，是近年任期最久的司令。他任內最重要建樹，是一手主導國造潛艦（IDS）計畫。劉志斌則是現役上將中最年輕的一位，也是蔡總統的第一任侍衛長。侍衛長卸任後，歷經海軍艦隊指揮官、副司令，去年4月1日升任參謀本部副總長執行官、晉二級上將。

劉志斌。圖／軍聞社
劉志斌。圖／軍聞社
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海軍沈一鳴陸軍

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