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影／再次與他們相遇 國防部追思影片披露黑鷹殉職將士英姿

2020-01-12 17:24聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

空軍司令部將於明起連兩日，為日前在墜毀黑鷹直升機上殉職的8位將士舉行軍民致敬緬懷儀式，國防部發布追思影片，披露8位將士生前在軍中戮力從公的英姿，影片點題「讓我們再次相遇」，籲國人共同追思這8位因公殉職的官兵。

參謀總長沈一鳴等8位將士1月2日於搭乘黑鷹直升機前往東澳嶺雷達站執行慰勉戰備部隊任務時，不幸因公殉職。國防部今天舉行記者會表示，將在1月14日上午於空軍松山基地指揮部，為8位墜毀黑鷹直升機中殉職將士，舉行公奠儀式，屆時除由空軍UH-60M黑鷹直升機與幻象2000型戰機執行空中致敬分列式。據了解，空軍救護隊參與移靈儀式的四架直升機已進駐龍潭，明日上午將與幻象戰機進行預演。

事件中機組員正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬；乘員包括參謀總長沈一鳴、國防部總士官督導長韓正宏、政戰局副局長于親文、情次室助次洪鴻鈞、侍從官黃聖航，共8人罹難。國防部今天發布追思影片，呈現8人生前在軍中從公的影像。

影片中表示：謝謝您將人生精華歲月奉獻給國家，請放心，保家衛國的責任由我們繼續承擔，請放下，任務已經結束。國家的英雄，謝謝您們，我們將永遠記得您們對國家的忠貞與愛，英靈不滅，後人永遠追思緬懷。

影片指出，「讓我們再次相遇」，國防部於1月13、14日辦理軍民致敬緬懷及聯合公奠，敬請國人共同參與，向一生戎馬，奉獻國家的沈一鳴一級上將及七位殉職將士送行道別。

國防部情次室助次洪鴻鈞中將。圖／取自國防部追思影片
國防部情次室助次洪鴻鈞中將。圖／取自國防部追思影片
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參謀總長沈一鳴一級上將。圖／取自國防部追思影片
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黑鷹副駕駛劉鎮富少校。圖／取自國防部追思影片
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總長侍從官黃聖航少校。圖／取自國防部追思影片
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黑鷹正駕駛葉建儀上校。圖／取自國防部追思影片
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國防部政戰局副局長于親文中將。圖／取自國防部追思影片
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國防部總士官督導長韓正宏。圖／取自國防部追思影片
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黑鷹機工長許鴻彬士官長。圖／取自國防部追思影片
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黑鷹直升機國防部空軍

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