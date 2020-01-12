影／超催淚！醫師創作歌「天上的你好嗎？」 悼黑鷹殉職將士

空軍司令部今天透過官方粉專頁發布「天上的你好嗎？」創作歌曲，向8位黑鷹殉職將士致敬。歌曲哀嘆將士多入夢，多待些時間，MV搭配日來民眾與官員致敬畫面，相當催淚。

國防部今天舉行記者會表示，將在1月14日上午於空軍松山基地指揮部，為包括參謀總長沈一鳴在內8位墜毀黑鷹直升機中殉職將士，舉行公奠儀式，開放全國各界民眾參加公奠儀式，屆時除由UH-60M黑鷹直升機與幻象2000型戰機執行空中致敬分列式外，還會在移靈北市沿途13公里內，設移柩致敬點，規劃沿路官兵代表，同時呼籲民眾帶小國旗自發性參與致意。

空軍司令部也透過臉書貼文指出，109年1月2日是一個令人傷痛的日子，空軍出身的參謀總長沈一鳴等8位袍澤驟然因公殉職，空軍感謝身為軍人子弟的李兆麟醫師在聽聞此次事件後感同身受，主動提供他所創作的歌曲向國軍致敬。

貼文說，音樂不單是聆聽，它有著一股療癒的力量，療癒那些難以言喻的傷痛。但空軍表示，我們是國家心安的力量，即使沈痛依然勇往直前，即使悲傷依然堅守崗位，他們必須承繼將士們衛國的使命，持續捍衛國家、守護家園。