空軍：失事黑鷹黑盒子已交美軍判讀 需時4周

國防部今天舉行記者會，說明將在1月14日上午於空軍松山基地指揮部，為包括參謀總長沈一鳴在內8位在墜毀黑鷹直升機中殉職將士，舉行公奠儀式。而對於失事機黑盒子解讀狀況，空軍司令部政戰主任王純雄表示，部分黑盒子資料已於1月8日送交美軍，來回需要4周時間，解讀完成後會盡速運返，再交我方進行相關事證的交叉比對分析，以確認肇因。

空軍司令部今天在國防部舉行記者會，由空軍司令部政戰主任王純雄、人事軍務處處長董培倫針對0102殉職將士「移柩及啟靈致敬」及「聯合公奠典禮」規劃進行說明。

針對黑盒子解讀狀況、何時說明，王純雄表示，相關資料已於1月8日透過美國在台協會送交美軍，美軍需要4週時間解讀，完成的資料會盡快運返。媒體詢及，我國運安會其實已有解讀能力，國防部也有，為什麼不做初步資訊揭露，需要再送一次美國？王純雄則回應，運安會只是解讀黑盒子其中一部分資料，另一部分乃須送美進一步解讀；他強調，運安會只能解讀其中一部分，而依照權責，仍須送美軍作資料下載，送返我方後，再進行相關事證的交叉比對分析，以確認肇因。

國防部發言人史順文也表示，飛安原因事故調查牽涉龐大資料分析，黑盒子不是全由運安會解讀，運安會僅解讀其中一部分資料，籲請各界尊重空軍成立的飛安調查委員會的說明。